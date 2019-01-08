華聞快遞／香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

▲香港夜景。（圖／CFP）



《香港》香港特首展望2019年：更積極融入國家發展大局

香港特區行政長官林鄭月娥8日指出，2019年是充滿挑戰與機遇的一年，香港會更加積極主動融入國家進一步改革開放及發展大局。她另外指出，今年最少有3件國家大事香港會積極爭取參與，第一是今年4月的第二屆「一帶一路」國際合作峰會論壇；第二是將在今年11月舉行的上海進博會取得更大的展區；第三，香港會舉行一連串活動，慶祝中華人民共和國成立70周年。（中新網）

《山西》引導貨車綠色通行 山西智能導航系統正式上線

山西省人民政府新聞辦公室8日指出，該省柴油貨車及散裝物料運輸車綠色通行智能導航系統正式上線，貨車駕駛只需要進入高德地圖導航系統，就可以避開「大氣污染防治綠色運輸示範區」，選擇最佳的通行路線；如確實需要進入該區，系統還會自動提醒駕駛辦理相關通行證件。（中新網）

《澳門》港珠澳大橋吸旅客 2018年澳門旅客回頭率增長

澳門統計局近日公布旅客重遊數據，一年內首次重遊澳門的旅客，2017年有1059萬人、2018年首11個月有1016萬，分別占總體旅客量的32.5%及31.5%。有旅遊學者指出，2018年首11個月入境旅客增加9.1%，但一年內首訪澳門客量的比重，2017年與2018年持平，意味著2018年旅客增長主要來自「重遊客」。（中新網）

《重慶》中國新加坡合作 助重慶機場商業資源開發

由重慶機場集團有限公司、新加坡樟宜機場管理投資公司共同出資組建的中新（重慶）機場商業管理有限公司8日在重慶揭牌。該公司中方占股51%、新方占股49%，公司將借助樟宜機場商業管理經驗，發揮重慶江北機場商業資源優勢，目標是將機場商業整合成為航空旅行體驗富有吸引力的「人潮聚集區」。（中新網）

▼重慶市。（圖／CFP）



《蘭州》蘭渝鐵路首次起程 蘭州至重慶壓縮至7小時

由蘭州開往重慶北的D754次動車組列車8日8時55分自蘭州站起程，標誌著時速160公里的動力集中復興號正式開跑蘭渝線，將蘭州至重慶的行駛時間由原來的最短10小時51分壓縮至6小時59分。（中新網）

《香港》新巴城巴加價獲准 公車收費新標準20日起實施

香港特區行政長官會同行政會議8日批准公車收費加價，新巴和城巴分別加價5.6%和7%，1月20日起實施；同時批准城巴與九巴聯營的過海路線，票價提高約7%；新巴與九巴聯營的過海路線票價提高約5.6%。（中新網）

《泉州》福建泉州加快「海絲」先行區建設 與沿線貿易額911億

福建省泉州市十六屆人大四次會議8日開幕，該市市長王永禮報告，2018年泉州加快「海絲」先行區建設，與「21世紀海上絲綢之路」沿線國家和地區貿易額達991億元人民幣，也榮任「一帶一路」建設案例城市。（中新網）

《上海》上海成功平移116年老洋房 為越江隧道建設「讓路」

位於上海楊浦區，一座有116年歷史的文物保護建築成功向東平移，為江浦路越江隧道建設「讓路」。據了解，這座老洋房包括4座建築單體，總平移行程約235米。當局指出，平移完成後，原建築場地周邊將陸續進行楊樹浦路管線改排，江浦路隧道結構施工，楊樹浦路綜合改造等利民工程，最後該建築還將逆向回遷至原址。（中新網）

▼上海景色。（圖／CFP）

