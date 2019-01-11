「蘇邁配」閣員已徵詢一輪　鄭麗君、徐國勇、沈榮津有望留任

▲賴清德11日一早將率內閣總辭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德11日將率內閣總辭，預計由前院長蘇貞昌搭配前立委陳其邁入主政院。據了解，蘇貞昌團隊日前已徵詢一輪，甫推出文化基本法的文化部長鄭麗君，以及上任後著墨警察權益甚多的內政部長徐國勇，掌握能源政策的經濟部長沈榮津都有望留任。

賴清德預約請辭，各界推估適當時機就是總預算審完後，果然立法院臨時會10日完成總預算三讀後，賴清德18時左右至立法院致意，會後他接受媒體訪問時指出，預算通過，時間也已經到了，將在明天召開臨時院會進行內閣總辭；據政院人士透露，宣布總辭後，賴清德明晚將在圓山飯店舉行惜別餐會，感謝閣員這一年多來拚經濟的辛勞。





▲發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

對於總辭流程，行政院發言人Kolas Yotaka受訪指出，賴清德11日上午9時30分將召開臨時院會，會中先發表離別感言做簡短談話，緊接著人事長施能傑會送上全部閣員的辭呈請閣員簽名，院長核准後再送總統府，也代表賴內閣轉入看守內閣，一直到總統公布新內閣人事後並且交接才是正式辭職。

賴清德在蔡英文多次慰留後依然堅定走人，根據《ETtoday新聞雲》先前掌握的消息，蔡英文4日前再度與蘇貞昌會面，蘇貞昌當時誠懇的向蔡英文表示，在民進黨最艱困的此時，願意挺身而出，扛下重擔，雙方最後達成共識，將在一月底前「賴下蘇上」，由蘇貞昌接任閣揆。







▲蘇貞昌、陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

蘇邁配在上週底定，據了解，蘇貞昌團隊這週就已徵詢過一輪，包括竭力推動文化內容策進院設置條例，以國家隊概念振興市場，以及推出文化基本法草案落實文化公民權的鄭麗君，有望續掌文化部；徐國勇就任後除了加強推動社會住宅，對於警察危險加給以及調度司法警察條例都著力甚深，也望被留任；另外，始終掌握能源政策，近日更頻繁到地方溝通綠能建置的沈榮津在蘇內閣也預計會有一席之地。





▲文化部長鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇 。（資料照／記者張一中攝）

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者林敬旻攝）

Kolas受訪時則說，當政務官的第一天就知道要跟著院長同進退，自己的出路目前還未多想；至於副發言人丁允恭，據了解會暫時休息一陣子，再做打算，他近日因評論高雄觀光站到第一線受到不少攻擊，針對不實評論部分，提告心意未變。

兼任工程會主委並主責調查普悠瑪事故的行政院政委吳澤成也傳留任，甚至與華航董座何煖軒都是交通部長的熱門人選，但吳澤成受訪時只強調大家客氣了；多次因豬瘟、北農事宜站到前線的農委會副主委陳吉仲被指將扶正，他自己則以沒有任何訊息，自己只是代理，只做好代理主委的工作，心情都一樣回應。