賴清德請辭　卓榮泰爆新閣揆：一定是蘇貞昌院長衝衝衝！

▲民進黨新任主席卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長賴清德10日傍晚宣布11日上午將召開行政院臨時院會進行內閣總辭。對此，總統蔡英文晚間在圓山飯店出席「小英之友會年終餐會」時表達不捨與感謝；而民進黨新主席卓榮泰則在餐會尾聲唱卡拉OK時大爆料，直說賴清德請辭，新任閣揆一定是前院長蘇貞昌，高喊「一定是蘇院長衝衝衝」。

蔡英文稍早在圓山飯店出席「小英之友會的年終餐會」後，有針對賴清德將請辭一事對外發表談話，表達她百般的不捨之外，但這也是賴清德對社會的承諾，圓滿完成任務，「所以我也真的很不捨尊重這個決定」。

蔡英文稍後也在臉書上貼文表示，感謝賴清德這一年多來，成功領導行政團隊完成多項重要政務的推動，讓國家在正確軌道上前進，「這樣的成果也獲得許多肯定，我要表達最深最深的感謝！」

蔡英文說，賴清德對社會有做出承諾，儘管仍有不捨，但賴院長也向她說明他已完成階段任務，「因此，我尊重賴院長最後的決定。」

不過蔡英文強調，球隊還在球場上，比賽還在進行中，球季還很長，「謝謝賴院長的打拚，休息一下，讓我們繼續一起拚下去。」

另外至於新任閣揆的人選，蔡英文表示，她會在最短的時間內向大家報告。依照目前的時程規劃，11日上午9時30分賴清德將於行政院內召開臨時院會進行總辭，據了解在總辭之後，他將進入總統府與總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌進行討論，約會於11時30分左右於總統府召開記者會，屆時新任閣揆也將出爐。

▼蔡英文出席「臺北市小英之友會歲末年終聯誼餐會」 。（圖／記者周書羽攝）

