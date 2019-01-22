鄭麗君遭呼巴掌！林佳龍不捨發文力挺　「立場歧異不該收尾在暴力」

▲聽聞文化部長鄭麗君遭呼巴掌，交通部長林佳龍不捨，發文力挺。（圖／翻攝自林佳龍粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

文化部長鄭麗君22日在關懷演藝人員春節餐會上，遭資深藝人鄭惠中（原名鄭心儀）「呼巴掌」。對此，交通部長林佳龍稍早也在粉絲專頁發文相挺，「任何的立場歧異，都不應該收尾在暴力。麗君加油！台灣加油！」

鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒時，不料資深藝人鄭惠中等在一旁，突然對著鄭麗君呼巴掌，引發輿論沸騰。隨後鄭惠中在召開記者會向鄭麗君道歉，但仍稱「對鄭部長及執政黨的去蔣化，本人至今仍深感憤怒與不滿，我願意爲我今天的行為道歉，但是我不願意爲去蔣化一事道歉。」

▲資深藝人鄭惠中說明呼鄭麗君巴掌事發經過。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長林佳龍稍早在粉絲專頁發文力挺鄭麗君，他表示，行程中聽聞鄭麗君部長被一位女士動粗的消息，我要跟全心全意為台灣文化努力的麗君說聲辛苦了，也表達我的不捨。

林佳龍說，民主社會意見不同是常態，文明社會理性討論更是必然。任何的立場歧異，都不應該收尾在暴力。他跟麗君都出身自追求台灣民主化的學運時代，都深知民主的難得與言論自由的寶貴，更清楚理性論述的價值。暴力的行為不只傷害了個人，也破壞了這樣的精神。麗君加油！台灣加油！