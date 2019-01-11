蘇貞昌準備登場！農曆春節新氣象　一張圖看藍綠12閣揆上下台

▲蘇貞昌回鍋接閣揆時機點落在農曆年前，扁馬政府都曾於此時換人過。（合成圖／記者林敬旻、張一中、周書羽攝）

政治中心／綜合報導

立法院臨時會1月10日落幕，行政院長賴清德兩度請辭後確定在1月11日正式宣布內閣總辭，新任閣揆預定由蘇貞昌接任。仔細觀察藍綠兩黨過往在執政時期的內閣改組可以發現，前總統陳水扁、馬英九任內都換了6位閣揆，而在農曆新年前後的這個時間點上，巧合的是，馬、扁在任期內也都各自有3次在農曆年前後進行新舊行政院長交接的紀錄。

▲賴清德走人，蘇貞昌回鍋接任閣揆。（合成圖／記者周書羽、黃克翔攝）

首先，陳水扁政府任內2000年到2008年一共換了6位行政院長，第一年他找來國民黨籍的唐飛擔任閣揆，不過卻因為施政理念的巨大差異，尤其以核四續不續建為最大難題，後來以健康為由請辭，當了189天的行政院長，於2000年10月5日交接給張俊雄。

▲ 唐飛。（資料照／記者徐文彬攝）

張俊雄接下第2任閣揆後，接下棘手的核四難題，後來宣布停建引起反彈，當了485天的行政院長後，在2002年2月1日總辭交接給游錫堃，時間點落在農曆年前9天。

▲張俊雄。（資料照／記者李毓康攝）

游錫堃為扁政府時期任期最長也是支持度最高的閣揆，然而卻因為2004年選舉未能完成國會過半的目標，於是請辭下台，一共當了1097天的行政院長，於2005年2月1日請辭交接給謝長廷，時間點落在農曆年前6天。

▲游錫堃。（資料照／記者李忠憲攝）

謝長廷時任高雄市長接下閣揆後，由於藍營取得國會過半席次，為順利推動政策他被定位為「協商閣揆」，而在他任期內發生高雄捷運外勞弊案，衝擊了民進黨清廉執政的形象，連帶影響2005年的縣市長大選，民進黨慘敗，2006年1月25日謝長廷以總預算案覆議未獲國會支持為由請辭，由蘇貞昌接下第5任閣揆。

▲謝長廷（資料照／記者季相儒攝）

而蘇貞昌接下行政院長的時間，也碰巧在農曆年前三天，而在他482天的任期內對內閣大規模改組，後來因為參與黨內總統提名落敗，因此向陳水扁提出內閣總辭獲准，最後由張俊雄回鍋接下閣揆，為扁政府任內的最後一位閣揆，於2008年5月20日交接給馬政府。

▲一張圖看藍綠12閣揆異動原因。（圖 / 記者 李帛窈 整理製表）

在國民黨方面，馬英九上任第一年找來東吳大學校長劉兆玄擔任行政院長，不料隔年2009年就因為八八風災造成嚴重的人命和財務損失，引起民眾質疑和不信任，結果才當了479天約一年多，就請辭下台，由吳敦義接下第2任閣揆。

▲劉兆玄。（資料照／文化總會提供）

吳敦義為馬政府時期任期最久的行政院長，他的在任時間從2009年9月10日到2012年2月6日，一共880天，後來因為登記參選副總統因此辭職，由陳冲於2月6號接下第3任行政院長，交接時間正好農曆元宵節當天。

▲吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲陳冲。（圖／ETtoday資料照）

陳冲因為擁有豐富的財經背景，被外界看好能帶領國家經濟上漲，不過在他任內台灣的景氣對策信號卻連續11個月為藍燈，直到2013年1月才轉為綠燈。後來，陳冲因為健康因素請辭，2013年2月7日內閣總辭，2月18日正式交接給江宜樺，時間點碰巧落在農曆初九，任期一共378天。

▲江宜樺。（資料照／記者賴于榛攝）

江宜樺擔任席政院長任期659天，因為國民黨2014年縣市長慘敗，12月1日內閣總辭後由原行政院副院長毛治國接任；但毛治國也面臨相同命運，國民黨在2016年總統跟立法委員敗選而請辭下台，任期405天。

▲毛治國。（資料照／記者徐文彬攝）

毛治國請辭後不接受慰留，由原行政院副院長張善政代理，1月25日馬英九批准內閣總辭後，2月1日張善政真除為院長並籌組張善政內閣，交接時間落在農曆春節前5天。

傳統習俗上，總是喜歡在新的一年除舊布新，在扁、馬政府時期都巧合的選在春節前換新血，雖然選擇這個時間點最主要的考量是因為立法院審查中央政府總預算的會期剛好結束，適逢新春年節，唯一的差別是各團隊都是迎著新氣象上任，但之後順不順遂則因人而異。

▲張善政。（資料照／記者賴于榛攝）

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