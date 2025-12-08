　
政治

助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審　

▲助理費除罪化修法惹議，國民黨團8日開幹部會議，決議待好的版本再推。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲助理費除罪化修法惹議，國民黨團8日開幹部會議，決議待好的版本再推。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，將可聘用8到14名公費助理修改成「若干人」，未來立法院給一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證，引發藍綠立委助理反彈，更批是為特定人開後門。國民黨立法院黨團今（8日）召開幹部會議討論，據了解，會中委員認為一定要重新討論，不必急著排案，待有好的版本再排案。

陳玉珍所提《立法院組織法》第32條、第33條及第35條條文修正草案，以及《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第5條、第6條及第10條條文修正草案，經立法院5日院會一讀，分別交付司法法制委員會及內政委員會處理。

但由於該修法不只引發國會立委助理反彈，連黨內立委也有不同聲音。國民黨立法院黨團8日開幹部會議，據了解，該場會議由書記長羅智強主持，會中立委們都認為這兩案不能硬幹，一定要重新討論，不急著排案，待有好的版本再排案。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條。與現行條文對比，第32條草案將現行條文規定立委可聘用8到14名公費助理修改成「若干人」，也把公費助理改為「助理」，淡化助理是用公費聘僱的性質。

原本立委助理薪資及其辦公事務預算、《勞基法》規定相關費用、健檢補助和文康活動等經費都由立法院編列預算支應，第32條修正草案改成「補助一定數額」，也就是不再保證全額支付，而是給一筆補助，由立委自行運用。但這筆補助款項的使用範圍非常寬鬆，因為草案明文寫「不限於」上述支出經費，等於無具體項目限制，而且還規定「免檢據核銷」，也就是拿了錢不需要提供收據或核銷憑證。

第32條修正草案也規定助理的資格、薪資、聘用期限、工作內容、保險和退休金等，都由立委自行決定或申辦；也就是說，前述助理事務從原本立法院管理、統一規範，變成完全由立委個別處理。整體上來說，修法方向是把助理制度私人化、彈性化。

法案說明中提到，考量立委因自身專業及選區特性差異，應賦予其決定聘用助理人數的彈性，且免提供助理名冊。立法院增列「助理研究補助費」是彌補立委財力不足而對其的補貼，而助理費性質屬立委實質薪資一部分，所以立委在運用上自有完全處分權限，不以助理費為限，惟近期司法實務認為公費助理費用並非實質補助立法委員的費用，而屬公費助理之薪資，已背離立法原意。法案說明也指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用以及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，非屬《貪污治罪條例》及《刑法》規範範圍。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

