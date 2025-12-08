民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義、不認真

▲壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／吳怡農辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026台北市長人選未定，TVBS民調中心今（8日）公布最新民調，若是台北市長蔣萬安對決壯闊台灣創辦人吳怡農，民調顯示，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另外14%未決定。此外，針對輝達落腳北士科，有35%認為是台北市政府的功勞。對此，吳怡農回應，台北近年沒有太多實質改變，台北市應該更積極，搶輝達功勞沒有意義，本來該做的事列為政績，是不是太不認真了？

針對民調，吳怡農表示，從這些數據看得出來，台北有很多的優勢。儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，「可是台北應該要更積極」。

吳怡農認為，現在去搶輝達的功勞，沒有意義。因為如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇了台北，那麼，不管是地方還是中央促成，都應該給予肯定；可是如果這是人家本來就要做的事，那還把它列為政績，是不是太不認真了？

吳怡農也指出，最近台北市長蔣萬安對小紅書的發言，更顯示蔣萬安保守的性格。小紅書拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶。身為首都市長，他應該告訴我們，如果不同意政府的做法，他認為應該怎麼做，才能更有效地保護市民？這是他想知道的。