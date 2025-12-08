2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

▲高嘉瑜表態爭取2026港湖市議員。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜表態，「2026不缺席」，並表示會在內湖南港重新出發，加上近日頻頻在媒體上曝光，被解讀是要投入2026台北市議員選戰，讓同選區的綠營議員相當緊張。國民黨北市議員李明賢今（8日）接受高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪時，對於高嘉瑜將回歸選港湖議員還自稱是新人，李笑說，已經讓民進黨內同志嚇到，高嘉瑜2026選票「絕對是3萬票起跳。」

李明賢今天接受高嘉瑜專訪時預言，台北市2026第一高票「不是高嘉瑜、就是松山信義選區的李明璇。」李明璇因為是新人、還有全國知名度；高嘉瑜則是立委回歸，過去立委回鍋包括李彥秀、王世堅都是3萬票起跳。

至於各界關注的首都議員選戰，藍綠白各有不同壓力，兼任國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽喊出國民黨要力拼單獨過半目標，松信區除了國民黨李明璇、楊智伃都要選，民眾黨還有許甫，藍白還能怎麼合？對於國民黨的提名席次，李明賢說，從上次2022楊寶楨在松信得票數，民眾黨在松信是有一席空間，許甫會搶到綠的票？還是藍的票？都要後續觀察；只要維持基本盤，他認為民眾黨在松信還是會有一席空間。