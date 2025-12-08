不是唐吉軻德！外國遊客訪日「必逛1間店」　全場點頭：價格太香

▲旅客最愛店家曝光。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本觀光廳近期公布「入境消費趨勢調查」，在日本25個機場與港口，以12種語言收集了2萬4620份問卷。從外國遊客的回饋中，列出最受歡迎的品牌與店家。第一名寶座由服飾品牌UNIQLO奪下，北海道生巧克力品牌「ROYCE'」則奪得亞軍，寶可夢也擠到前十名排到第8名，一蘭拉麵則名列第56名。

粉專「旅人老K 偏愛日本」發文，「看看你的日幣貢獻給哪些廠商！」分享日本觀光廳公布的「入境消費趨勢調查」，調查外國遊客在日本最滿意的消費體驗。其中，獲得最高支持的UNIQLO，獲得5.51%的票數，穩坐第一名寶座；第二名為北海道人氣巧克力品牌Royce’，第三名則是日系美妝品牌資生堂。

第四到第十名依序為：鬼塚虎（Onitsuka Tiger）、GU、白色戀人巧克力、Nike、寶可夢、迪士尼，以及日本環球影城，幾乎囊括服飾、伴手禮、娛樂與IP商品等各大熱門類別。

此外，網友熟悉的店家也榜上有名，包括第11名的唐吉訶德、第15名任天堂、第16名撒隆巴斯、第17名三麗鷗、第23名吉伊卡哇、第31名無印良品、第34名三宅一生、第48名合力他命，以及第58名的New York Perfect Cheese起司點心。

▲日系服飾品牌UNIQLO深受消費者喜愛。（圖／記者曾筠淇攝）



貼文曝光，網友紛紛表示，「每次去日本怎樣都要去UQ，帶個內衣褲也好」、「UQ不愧是第一名，連我家這種不會亂買的，這次女兒也買了四件（台灣一半價啊）」、「Royce’巧克力原來這麼厲害阿」、「我花最多的應該是SHOEI、RS-TAICHI跟montbell」。

貼文曝光，底下網友點名未上榜的遺珠，「BIC跟YODOBASHI居然都沒上榜」、「沒有萬代，失敗」、「沒San-X」、「怎麼會沒有bic camera」。