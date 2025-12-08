一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日收到網購通知，除了列出商品、付款等資訊，還莫名出現名為「Gopay」的電子支付，嚇得她連忙發文求問「這是詐騙嗎？」沒想到，一票網友驚呼，自己也收到相同信件，「連我電話跟地址都有，真的很變態。」

網友在Dcard曬出截圖，表示「Gopay是啥沒聽過啊？」只見信件中分別列出商品、付款及收貨資訊，上面更詳細載明賣家、訂單編號，連買賣方的姓名、地址、聯絡方式都有。

▲許多人都收到相同信件。（圖／翻攝自Dcard）

詭異的是，上面出現名為「Gopay」的電子支付，同時還提供LINE客服。而原PO私訊測試後，果然出現常見的詐騙手法，誆稱買家的身分訊息、金融卡帳號遭盜用，導致多出這筆上萬元的訂單。由於網上並無相關討論，她只好發文求問廣大網友，也希望藉此示警。

PO文一出，許多網友直呼，自己收到相同的信件，「我今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「我18:41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「我是昨天15點收到的」、「今天剛收到，我還仔細看了一下到底是買什麼，下面還有假好心的取消退貨連結，騙你去LINE客服。看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了」、「我也收到了，要怎麼處理」。

▲假電子支付。（圖／翻攝自Dcard）

另外，不少人也紛紛回應，「Gopay，讓你不夠賠」、「詐騙，推出去讓更多人知道」、「Gopay，夠騙，名稱已經告訴妳了」、「Gopay是啥沒聽過啊」。

