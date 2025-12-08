政院擬不執行新版財劃法　藍黨團：卓榮泰應與立院討論解決方案

▲國民黨團書記長羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）



記者蘇靖宸／台北報導

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》二度修正，且否決行政院所提的覆議案，但閣揆卓榮泰則表示，行政院沒有必須執行藍白《財劃法》的壓力。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（8日）表示，現在中央政府就是標準的「獨裁政府」，滿嘴憲政法治，卻視行政命令、法律、憲法為糞土，他提醒卓榮泰，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是行政院長的本份。

立法院去年甫修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白於11月4日再度修正《財劃法》，但幾天後，卓榮泰拍板在野喊話多時的行政院版《財劃法》修正草案，只是送至立法院後，在程序委員會上2度被「暫緩列案」擋下，無法付委審查。而行政院對11月14日藍白聯手三讀通過的《財劃法》再修正案提覆議，於12月5日遭藍白在立法院會上否決。

國民黨團8日下午發新聞稿表示，上周五立法院正式否決行政院對《財劃法》的覆議案，卓榮泰創下中華民國憲政史上單一行政院長覆議案八連敗，卻仍尸位素餐、貪戀權位、唾面自乾，創中華民國憲政史上最可恥記錄，遠不及謝長廷擔任行政院長時，因總預算案覆議不成即主動辭職負起政治責任，民進黨籍行政院長的政治擔當真的是江河日下、一落千丈。

國民黨團新聞稿提到，對於近日傳出卓榮泰針對被否決覆議《財劃法》表示，行政院沒有必須執行的壓力，羅智強嚴厲警告卓榮泰，卓身為最高行政首長，不要成為民主法治的劊子手，行政院若執意毀憲亂政，卓就是摧毀中華民國民主憲政的歷史罪人，總統賴清德威權獨裁的共犯。

羅智強指出，現在行政院不只針對《財劃法》修法毀憲亂政，對立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》也拒不執行。同時，中選會委員任期屆滿不提名、NCC委員、大法官都擺爛延宕不提出新名單，中央政府主動癱瘓組織運作，前所未見、史無前例。

「現在的行政院長卓榮泰、總統賴清德執政下的中央政府就是標準的『獨裁政府』。口中滿嘴憲政法治，但做出的事卻是視行政命令、法律、憲法為糞土」。羅智強表示，他提醒卓榮泰，作為少數政府的行政院長，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是行政院長的本份。