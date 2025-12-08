泰軍裝甲車越境「開進柬埔寨村莊」！　前線緊張畫面曝

▲ 前線監視器畫面顯示，泰軍裝甲車越境逼近柬埔寨村莊。（圖／翻攝自柬中時報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰柬邊境衝突惡化，柬埔寨指控，泰軍裝甲部隊8日下午強行突破邊界，闖入柬埔寨卜迭棉芷省境內村莊。此前一枚泰軍砲彈更轟進當地小學校園，造成4名平民死亡及9人受傷。

《柬中時報》報導，前線監控畫面顯示，多輛泰軍裝甲車越過先前設置的輪胎與鐵絲網防線，深入勝利村與百占村一帶民宅區域，現場情勢高度緊張。

柬埔寨總理洪馬內對此緊急發文呼籲，全國上下在這艱難時刻應保持團結，共同維護國家利益，強調當前政府肩負的首要使命是保護人民安全，並堅定捍衛國家主權與領土完整。

▼ 武裝人員在民宅附近活動。（圖／翻攝自柬中時報）

8日清晨則有一枚來自泰國方向的砲彈，約6時55分擊中奧多棉芷省一所小學。柬埔寨教育部長洪尊那隆證實，砲彈落在校內一塊空地，但當時校園內已有不少準備開始上課的師生。受邊境戰火波及，當局已下令377所學校停課，影響7萬8585名學生。

BBC報導，泰軍也對柬埔寨境內賭場設施發動空襲，宣稱該處為柬軍無人機指揮中心，目前不清楚當時建築內是否有人。

這場衝突範圍包括泰國東北部四色菊府、烏汶府以及柬埔寨柏威夏省、奧多棉芷省，成為兩國7月停火協議後最嚴重交火。馬來西亞總理安華警告，泰柬邊境衝突恐危及東盟區域穩定，呼籲立即停火並透過外交途徑化解危機。