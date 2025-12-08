快訊／日本北海道7.6強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

▲氣象署發布海嘯消息。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
中央氣象署晚間發布海嘯消息，氣象署表示，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。
氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。
[廣告]請繼續往下閱讀...
▲氣象署發布海嘯消息。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
中央氣象署晚間發布海嘯消息，氣象署表示，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。
氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響