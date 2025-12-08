　
快訊／日本北海道7.6強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

▲▼ 。（圖／氣象署提供）

▲氣象署發布海嘯消息。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

中央氣象署晚間發布海嘯消息，氣象署表示，頃獲太平洋海嘯警報中心通報，台灣時間今天晚間10時15分日本北海道發生規模7.6地震，震央位於東經142.30度、北緯41.00度。該中心研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，太平洋海嘯中心發海嘯威脅訊息，研判不會影響台灣；氣象署已發海嘯消息，將持續觀察後續發展。

12/06 全台詐欺最新數據

