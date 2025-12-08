　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市「加碼普發6000」提案過了　市府拚明日送議會審議

▲▼嘉義市政府力挺民生經濟　通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」提案將送議會審查。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市加碼普發6000元「還免舉債」，市府9日將送議會審議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義市政府8日上午召開市務會議，會中通過「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，計畫每人加碼普發6000元，且資金來自累計歲計賸餘，不用舉債，不影響嘉義市公共建設的進行，預計明日（9日）提追加減預算案送市議會審議。

嘉義市長黃敏惠8日主持這場市務會議，她表示，嘉義市一向恪守財政紀律，已連續15年不舉債，連續七年維持公共債務為零，這次每人普發6000元現金，是用累計歲計賸餘辦理，不舉債，不影響嘉義市公共建設的進行。

黃敏惠說，面對美國關稅及颱風等天然災害衝擊，市府積極應變，除提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」外，也提出「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」等，希望提振消費，協助市民及各行各業穩健營生。

黃敏惠指出，嘉義市以服務業為主體，過去疫情三級警戒期間，市府就曾普發2000元現金，成功刺激營利事業銷售額較前一年成長9.56%，這次擴大加碼普發，她直言「我們發錢，也要能夠賺錢」，呼籲市民在嘉義市消費，以提振嘉義市的經濟發展，提升營利事業銷售額，這樣也有助於統籌款的分配，進一步挹注本市財源，達到良性循環的效果。

12/06 全台詐欺最新數據

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐。

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

王美惠推動嘉義老屋補助

「竹竿狂敲影城外牆」短片掀熱議　網：鑿牆偷看IMAX？

嘉義市普發現金

