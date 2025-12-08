韓入境卡寫中國台灣遲未改　綠委籲政府祭因應措施：執迷不悟要付代價

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統的「出發地」及「下一目的地」欄位中，將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處雖已多次向韓國政府嚴正關切、要求更正，但韓方迄今仍未正面回應。民進黨立委王定宇今（8日）建議，若韓國政府執迷不悟，會建議政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓方知道其錯誤要付出代價。

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。不過，在基本資料欄位中的「國家／地區」欄位倒是有「TAIWAN」選項。

▲「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

▼基本資料欄位裡的「國家／地區」欄位能選擇「TAIWAN」。（圖／翻攝自Korean e-arrival card）

外交部3日表示，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然韓國政府迄仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大之努力。

民進黨立委王定宇今（8日）表示，韓國政府錯誤舉動既非事實，且是嚴重的外交錯誤，連韓國民眾都認為韓國政府丟臉丟到國際上。台灣外交部也持續與韓國進行交涉並表達抗議，但截至目前為止，該錯誤仍未被改正。

王定宇指出，若韓國政府執迷不悟、持續錯誤，基於維護國家尊嚴與主權，「我們會建議政府好好審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道他們這個錯誤是要付出代價的」

王定宇提及，美國國務院都已經載明，台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體，連日本在二戰後至今都一再地表明，日本無權對台灣的歸屬法律定位表達意見，而台灣人民進行總統大選民主的活動，也一再證明台灣不隸屬於中國，「台灣的主權是屬於我們中華民國台灣全體人民的」。

王定宇說，太多實例與國際措施都可以證明韓國這個舉措是既非事實，而且極度不適當。「這件事情我們會持續關心，並且要求到改正為止」。

根據《中央社》報導，面對我方抗議，南韓外交部5日回應，仍會維持與台方「持續增進非官方實質合作的一貫立場」。至於國籍標示爭議，韓方僅表示會「綜合考慮諸般層面，持續與相關單位協商」，並未承諾具體改正時程。