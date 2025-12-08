　
政治

助理工會12日找韓國瑜陳情　要國民黨撤自肥法案「連署聲明簽署中」

▲立法院助理工會打算12日向韓國瑜陳情，要求國民黨團撤回《立法院組織法》修正草案院長韓國瑜公布投票結果。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院助理工會打算12日向韓國瑜陳情，要求國民黨團撤回《立法院組織法》修正草案。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案的《立法院組織法》修正草案日前付委審查，被批評讓國會助理勞動權益倒退，甚至是替特定人士除罪化，反彈聲浪極大。據了解，立法院國會助理工會規劃12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案；另外，也有一份由工會幹部發起的「國會助理連署聲明」正在簽署中。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32、33、35條條文修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，其中最受爭議的是第32條，內容除會淡化助理是用公費聘僱的性質外，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，但不僅無具體項目限制，也不需提供收據或核銷憑證。

此草案讓國會助理們反彈聲浪大。民眾黨立法院黨團總召兼黨主席黃國昌表示，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間，委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

國民黨立法院黨團8日上午則開幹部會議討論，與會立委提出不同面向觀點，廣泛交換意見。但會後國民黨團說，今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

據了解，立法院國會助理工會本就打算就此向韓國瑜陳情，但因原先傳出國民黨團在幹部會議後決議「暫緩推動」而打算調整時間，如今藍黨團發新聞仍指沒有「暫緩推動」，所以要按目前規劃，於12月12日率助理們找韓國瑜陳情，要求撤回提案。另外，有一份助理工會幹部發起的「國會助理連署聲明」，目的是呼籲陳玉珍撤回上述修正草案，該聲明書雖然未署名是工會發起，但獲得工會支持。

立法院國會助理工會5日已發新聞稿表示，陳玉珍提的該修法弱化公費助理制度機制，也侵害公費助理權益，此外，將立委助理費直接補助給立委，且免檢據核銷，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視，會讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒

立法院助理工會韓國瑜助理費除罪化陳玉珍

