TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24%支持

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選舉競爭激烈，民進黨方面，行政院副院長鄭麗君、壯闊台灣創辦人吳怡農、立委王世堅、沈伯洋、前基隆市長林右昌皆為潛在人選，國民黨則是市長蔣萬安尋求連任。對此，TVBS民調中心今（8日）公布最新民調，無論民進黨推派誰參選，蔣萬安支持度皆大幅領先24個百分點以上。特別的是，王世堅是綠營人選中落後幅度最小的人選，雙方差距24個百分點、而沈伯洋支持度則為22%，落後蔣萬安42個百分點。

蔣萬安對決綠營5人

根據TVBS高雄市長民調，詢問民眾「若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安」，與去年 12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至 31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外 14%未決定。

進一步交叉分析，20-29 歲年輕族群有48%表示支持王世堅，高於蔣萬安的31%；30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆超過五成，明顯高於王世堅，其中40-49歲及 60歲以上民眾有六成以上支持蔣萬安，遠高於支持王世堅的兩成至三成。

地區方面，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低為43%，與去年調查相較下滑16 個百分點，王世堅支持度33%，仍落後蔣萬安一成；中山大同與松山信義對蔣萬安支持度皆高於五成，王世堅支持度則在三成五左右；其中大安文山、士林北投及內湖南港，支持蔣萬安比例皆在六成左右，其中士林北投及對蔣萬安的支持度提高7個百分點至58%，支持王世堅的比例則略減至32%。

特別的是，在中立選民支持度方面，支持蔣萬安比例減少8個百分點，支持王世堅的比例上升一成五，但蔣萬安支持度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示尚未決定。

另外，若是蔣萬安對決吳怡農，民調顯示，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37 個百分點，另外14%未決定。

若是蔣萬安對決鄭麗君，結果顯示，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君的支持度為 24%，與一年前的調查結果相比有明顯化，雙方差距38個百分點，14%未決定。

若是蔣萬安對決沈伯洋，結果顯示，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋的支持度為22%，雙方差距42個百分點，另外14%未決定。

若是蔣萬安對決林右昌，蔣萬安支持度為65%，林右昌的支持度則為19%，雙方差距達46個百分點，17%未決定。

▼TVBS台北民調。（圖／TVBS民調中心提供，下同，點圖放大）



台北市長蔣萬安滿意度

針對台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有59%台北市民表示滿意，其中22%非常滿意、37%還算滿意，較就任兩年時的54%提升5 個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增9個百分點至 25%，其中15%不太滿意、10%很不滿意，16%沒有表示意見。

另外，民調調查「輝達總部選址北投士林科技園區，經各方協調後確定落腳 T17、T18 基地，詢問台北市民認為是誰的功勞」，結果顯示，有35%認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為台北市政府和中央政府都有功勞，7%認為台北市政府跟中央政府都沒有功勞，14%沒有意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。