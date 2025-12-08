24歲特勤警遭撞重傷恐截肢！家屬怒轟肇事男「一句道歉都沒有」

▲租賃廂型車撞擊路旁執行交管警員現場慘狀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男、閔文昱／宜蘭報導

24歲林姓警員在副總統蕭美琴宜蘭視察行程中執行特勤交管勤務，卻遭廂型車高速撞成重傷。家屬近日接受媒體訪問時痛批，39歲徐姓肇事駕駛至今沒有一句道歉，「他好像躲在輿論傘下，不會想看看被你撞的人現在變成什麼樣嗎？」林母強調，真正應負責的是肇事者，而非政治人物，更呼籲外界不要將兒子的重傷拿來當作政黨口水戰。

事發於5日晚間，林姓警員在路邊進行燈號控制時，黑色廂型車突然向右偏移，先撞燈箱再強力撞上員警，衝擊力大到將電線桿撞歪、號誌箱損毀，林員警被撞進水溝、傷勢慘重。醫院指出，他腹部有大面積開放傷口、右大腿開放性骨折，小血管幾乎全數斷裂，目前雖生命徵象穩定，但感染控制是最大關鍵，最壞情況恐需截肢。

從行車紀錄器畫面可見，39歲徐姓駕駛的廂型車突然向右偏移，先撞上路邊燈箱再直衝林姓警員，力量大到將電線桿撞歪，號誌箱也被撞毀。警方調查指出，肇事者酒測值為0，也無毒品反應，但徐男供稱「不記得怎麼撞上去」，僅表示自己有慢性病與嗜睡問題，警方依過失致重傷與妨害公務罪偵辦。

面對突如其來的重傷，林員警家屬情緒一度激動；林母近日受訪坦言，最無法釋懷的是肇事駕駛至今未說出一句道歉，「你撞到人，不會想看看他現在變成什麼樣嗎？如果還有人性，不該一直躲在輿論傘下」。她更強調，真正應負責的是肇事者，而非政治人物。

針對外界藍白陣營批評蕭美琴「假視察、真輔選」，林媽媽也嚴正呼籲，政治人物不要把兒子當成口水戰武器，「我們只是平民，無法介入政治，但不希望焦點被模糊」。她表示，家屬承受孩子的痛苦已經很煎熬，再被捲入政治紛爭非常不公平，只希望社會把關注放在如何預防類似事故發生。

蕭美琴與行政院長卓榮泰6日下午已前往北榮探視兩名事故警員，向家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力救治。蕭美琴表示，兩起事故都讓人心痛，盼全國民眾一起為兩名員警祈福、集氣，期望他們早日康復。林母也說，兒子熱愛警察工作，只希望能盡快恢復健康，重新回到第一線服務民眾。