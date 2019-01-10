聽不懂人話！違規攜肉品入境再驗出2件「非洲豬瘟」病毒

▲我國籍旅客帶哈爾濱紅腸入境遭罰20萬元。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

防檢局今（10日）表示，再次從大陸豬肉製品驗出2例非洲豬瘟病毒基因，這是第11例及第12例陽性案例。防檢局指出，這2件分別是來自大陸籍和我國籍旅客從南京、哈爾濱帶入境的火腿腸、哈爾濱紅腸，肉品都已銷毀，各開罰20萬元。

防檢局說明，第11例豬肉製品為火腿腸，是在去年12月28日由大陸籍旅客從南京帶入境，第12例豬肉製品為哈爾濱紅腸，也是同一天，是我國籍旅客自哈爾濱攜入，都是從桃園機場入境，遭防檢局人員查獲，已各裁罰20萬元罰鍰，肉品經採樣後已沒入銷毀。

▲違規帶肉品入境被檢出非洲豬瘟病毒，已累計12件。（圖／農委會提供）

防檢局指出，該2件樣在這個月7日寄達畜衛所，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自大陸攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高。

前10個案例分別是在去年10月31日、11月13日、11月30日各1例、12月12日2例、12月20日、12月21日，及今年1月3日各1例、1月5日2例。

防檢局表示，旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，經統計自去年12月18日提高裁罰額度後至9日止，全國裁罰20萬元計50件、3萬元89件、1萬元15件。防檢局強烈呼籲，入境不要攜帶肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰。