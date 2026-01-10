　
社會 社會焦點 保障人權

翁想回家忘記怎麼走　台中警耐心拼湊線索...助他返家團聚

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼一名李姓老翁想回家不知道怎麼走，員警聽見辛酸助其回家團聚。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局石岡分駐所警員幸再華，昨(9)日下午執行巡邏勤務時，行經石岡壩附近自行車步道，發現一名79歲的李姓老翁獨自站在路旁，眼神茫然、不時來回張望，顯得相當不安。警方主動上前關懷，老翁輕聲表示「想回家，卻突然想不起來怎麼走」，一句話令人心疼。

幸員見老翁情緒緊張，便放慢語氣、耐心陪伴在旁，像家人般安撫，並細心引導老翁出示隨身證件，逐步拼湊出返家的線索。確認身分後，警方考量老翁體力及安全，先行將其帶返派出所休息，遞上茶水讓老翁安心等待。

警方隨即透過警政系統聯繫家屬，電話那頭的配偶陳姓女士，正焦急地在外尋找丈夫，接獲警方通知後激動表示「終於找到人了」，懸在心中的大石這才放下。為讓老翁能儘速回到熟悉的家中，在家屬請託下，警方貼心協助叫車，並反覆向司機叮嚀注意行車安全，確保老翁平安返家。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

臨別前，警方不忘溫馨提醒家屬多留意長者日常動向，家屬對警方在寒風中守護長者、細心照顧的舉動深表感謝，直呼「幸好有警察在」。

石岡分駐所所長吳永鑫表示，失智長者迷途事件時有所聞，呼籲家屬平時應多加陪伴與關心，可讓長者隨身攜帶聯絡資訊，或向社會局申請愛心手鍊，讓迷路的時候，有人能牽著手，讓愛不迷路，守護長者平安回家。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

老翁，迷途，回家，員警，團聚

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

