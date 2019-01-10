　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總辭前過大案！斷開採購法　文化基本法扶植文化團體

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）

▲文化部長鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

內閣總辭在即，行政院會10日通過全新的「文化基本法」草案，將送立院審議。為了扶植文化團體，草案23條明定法人或團體接受政府機關(構)、公立學校及公營事業補助辦理文化藝術活動之採購，不適用政府採購法之規定，應受補助者之監督，文化部長鄭麗君會後指出，這讓接受藝文補助者有其彈性，也是跨出重要的一步。

「文化基本法」草案9日趕在最後一刻才列在10日行政院會議程，最後順利通過，行政院長賴清德指出，台灣的文化豐富多元，人民作為文化的主體，所享有的創作、參與等文化權利應受保障，政府亦應肩負打造有利文化發展環境、促進文化多樣發展等責任，爰推動「文化基本法」，以確立國家文化發展基本原則及施政方向，落實文化公民權，實現「文化台灣」願景。

鄭麗君會後指出，文基法20年來兩度立法失敗，希望這次可以完成立法，也許外界質疑文化能否用基本法規範但其實是接軌國際兩公約精神，確立文化公民權、文化公民權的面向、政府基本方針與責任並替行政體系做基礎安排。

針對文化預算規範沒有設定預算比例下限，鄭麗君指出，原先文化預算部分確實有不同版本的意見，是否在公務預算編列當中要有比例保障，但因應文化部希望透過中介組織文化治理體系，例如公共媒體發展確保公共性跟自主性，因此後來在部會協商時有共識，不僵硬比例匡列，而是設立文化發展基金，支持重要基本的文化發展事項，以及公共媒體獨立預算來源。

鄭麗君也強調，我國文化預算不斷成長，2016年她剛進入文化部，公務預算才佔總預算的0.84%，但今年已經突破1%，在各國來說都是里程碑。

這次草案也對文化採購有許多著墨，鄭麗君說，過去採購曾造成藝文工作者不公平、不合理待遇，這次修法有納入思考，草案第25條便明訂，為維護文化藝術價值、保障文化與藝術工作者權益及促進文化藝術事業發展，政府機關(構)、公立學校及公營事業辦理文化藝術之採購，其採購之招標文件所需載明事項、採購契約範本、優先採購之方式及其他相關事項之辦法，由文化部定之。

另外，針對法人或是團體接受政府補助辦理文化活動，鄭麗君說，未來排除適用政府採購法，好強化中介組織發展，讓接受藝文補助者有其彈性，也是跨出重要的一步。

至於草案也規定，人民文化權利遭受侵害，得依法律尋求救濟，鄭麗君則說，個人的文化權利受到傷害，或是所謂生態權、環境權、文化權等集體性權利受侵害，應該是是用權利救濟，但具體怎麼做得等草案通過，其他法規配合修法。

ET快訊
殺人犯遭盤查亮槍　女警哭求「別開槍」！男警一槍擊斃
快訊／調查官出馬找高志鵬！下午4點押送至台北監獄

關鍵字：文化基本法,鄭麗君,文化權利,行政院會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擴大內需出爐！電動機車雙優惠　砸10億續拚「重點十國」行銷

2020／證實有說春節後宣布　王金平：一定要勇往直前

景氣轉壞加速引資來台　國發會祭5招救經濟

影／被大支稱「辣台妹」　蔡英文：我們都是辣台派！該辣就辣

網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

訂「余光中日」遺孀給軟釘：名正才能言順　4局長道歉獲首肯

盧秀燕爭取「2020台灣燈會主辦權」　賴揆：歡迎！

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字神解」：潘恆旭、學姐黃瀞瑩也是

總辭前過大案！斷開採購法　文化基本法扶植文化團體

淯薪托嬰恐觸刑法286條　台灣人權法治關懷協會：法律要制裁虐童者

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

李榮浩調侃張藝興歌名XD　「NAMANANA」→「拿嗎？不拿」

影／被大支稱「辣台妹」　蔡英文：我們都是辣台派！該辣就辣

網瘋讚「辣台妹」　蔡英文終於搞懂了：我們是很peace的

訂「余光中日」遺孀給軟釘：名正才能言順　4局長道歉獲首肯

盧秀燕爭取「2020台灣燈會主辦權」　賴揆：歡迎！

口譯哥為何能升官　王浩宇「四字神解」：潘恆旭、學姐黃瀞瑩也是

總辭前過大案！斷開採購法　文化基本法扶植文化團體

淯薪托嬰恐觸刑法286條　台灣人權法治關懷協會：法律要制裁虐童者

口譯哥任命吳釗燮應「知錯能改」...王世堅轉低調：不該破壞制度

受訓飛官拍性愛影片疑外流　航特部退訓處分

台北市政府全面取消訂報　王世堅：柯文哲要滅絕文字媒體

天網行動去年追回1335名外逃人員　追贓金額超過35億人民幣

三星去年第四季利潤大降近3成　日經：三星今年將削減成本

連6年成最大買家！這國富人捧現金瘋房產　對美國情有獨鍾

李千那養兒女慘討超商過期食品果腹　淚問師：可欠學費嗎

竹市文化局入口櫥窗　臘月換新妝福氣十「竹」迎新春

全球風靡Netflix《矇上你的眼》　原來看不見的末日背後隱藏三個含義

長和公園改善開工　打造全齡通用共融式公園

息影作驚現「淡出影壇」關鍵人物！傳奇巨星感動：找回遺失友情

影／現場直擊！微風南山「這幾家人氣美食」平均要排1小時

影／被大支稱「辣台妹」　蔡英文：我們都是辣台派！該辣就辣

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

政治熱門新聞

造韓網軍抓到了？PTT原始資料..

退黨選立委　陳筱諭：民進黨拋棄..

侯友宜怒了！祭重罰懲處虐兒人員

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

幕後／蔡英文臉書多了鄉民語　別..

白冰冰MV藏《飛閱高雄》空拍景..

立委補選　藍營彰化三搶一

陳筱諭控訴新潮流　「大人真的很..

蔡英文：我減稅還加薪「22K走..

即／彰化立委補選　國民黨派柯呈..

馮光遠轟人品差　潘恆旭怒：限3..

郭信良選議長　邱莉莉：別賣乖

快訊／王金平過年後宣布選總統

王世堅看不下去批吳釗燮沒能力擔

更多熱門

相關新聞

親自出席行政院會　柯P：去安安靜靜的看

台北市長柯文哲近幾次行政院會皆親自出席，一改過去委派副市長出席的慣例。柯文哲10日被問及此事時說，因為還少一個副市長有時候我們就自己去，勤勞一點；至於今天去院會是否會提什麼事情？柯說，「不會啊，通常去只是安安靜靜的看而已。」

盧秀燕挨告妨害名譽　和解撤告

韓國瑜談九五至尊　單純搏君一笑

韓國瑜創中央、地方合作三色燈

盧秀燕提空污減量　賴揆允諾會商

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

理科太太超狂背景曝光！12年學費130萬養出170智商

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

孫生被控講錯話「害反骨沒工作」

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

熊熊「爆乳懇親」網曝1關鍵：完蛋了

科學家：收到15億光年外太空訊號

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！超狂4金句嗆爆負評

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面