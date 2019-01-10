總辭前過大案！斷開採購法　文化基本法扶植文化團體





▲文化部長鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）

記者賴于榛／台北報導

內閣總辭在即，行政院會10日通過全新的「文化基本法」草案，將送立院審議。為了扶植文化團體，草案23條明定法人或團體接受政府機關(構)、公立學校及公營事業補助辦理文化藝術活動之採購，不適用政府採購法之規定，應受補助者之監督，文化部長鄭麗君會後指出，這讓接受藝文補助者有其彈性，也是跨出重要的一步。

「文化基本法」草案9日趕在最後一刻才列在10日行政院會議程，最後順利通過，行政院長賴清德指出，台灣的文化豐富多元，人民作為文化的主體，所享有的創作、參與等文化權利應受保障，政府亦應肩負打造有利文化發展環境、促進文化多樣發展等責任，爰推動「文化基本法」，以確立國家文化發展基本原則及施政方向，落實文化公民權，實現「文化台灣」願景。

鄭麗君會後指出，文基法20年來兩度立法失敗，希望這次可以完成立法，也許外界質疑文化能否用基本法規範但其實是接軌國際兩公約精神，確立文化公民權、文化公民權的面向、政府基本方針與責任並替行政體系做基礎安排。

針對文化預算規範沒有設定預算比例下限，鄭麗君指出，原先文化預算部分確實有不同版本的意見，是否在公務預算編列當中要有比例保障，但因應文化部希望透過中介組織文化治理體系，例如公共媒體發展確保公共性跟自主性，因此後來在部會協商時有共識，不僵硬比例匡列，而是設立文化發展基金，支持重要基本的文化發展事項，以及公共媒體獨立預算來源。

鄭麗君也強調，我國文化預算不斷成長，2016年她剛進入文化部，公務預算才佔總預算的0.84%，但今年已經突破1%，在各國來說都是里程碑。

這次草案也對文化採購有許多著墨，鄭麗君說，過去採購曾造成藝文工作者不公平、不合理待遇，這次修法有納入思考，草案第25條便明訂，為維護文化藝術價值、保障文化與藝術工作者權益及促進文化藝術事業發展，政府機關(構)、公立學校及公營事業辦理文化藝術之採購，其採購之招標文件所需載明事項、採購契約範本、優先採購之方式及其他相關事項之辦法，由文化部定之。

另外，針對法人或是團體接受政府補助辦理文化活動，鄭麗君說，未來排除適用政府採購法，好強化中介組織發展，讓接受藝文補助者有其彈性，也是跨出重要的一步。

至於草案也規定，人民文化權利遭受侵害，得依法律尋求救濟，鄭麗君則說，個人的文化權利受到傷害，或是所謂生態權、環境權、文化權等集體性權利受侵害，應該是是用權利救濟，但具體怎麼做得等草案通過，其他法規配合修法。