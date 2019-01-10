「賴下蘇上」接院長　蘇貞昌：我肩膀一直都承接重擔

▲蘇貞昌、余天。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨9日中執會，敲定徵召新北市黨部主委余天參選新北立委補選。前行政院長蘇貞昌10日一早帶著余天拜訪新北市議員李余典，針對回鍋接任行政院長「賴下蘇上」一事，蘇貞昌依然低調沒有正面回應，但他也表示自己的肩膀一直都是承接重擔。

蘇貞昌帶著余天拜訪李余典，蘇貞昌表示，立委補選席次很重要，帶著余天特別來拜訪地方上備受民意肯定的李余典，期許余天以大局為重，黨中央也要一起努力，「大家都知道團結的重要，所以我們全力支持余天，希望余天把這一席顧好，也拜託民意支持。」

針對記者提問下一步，自己是否會覺得肩膀重擔很重，蘇貞昌回應，「我一直肩膀都是承接重擔，但是我們看到，1124後民進黨誠摯檢討，現在我們看到行政院、黨部、立法院大家都在努力，希望民進黨做出更好成績、回應民意。」

至於內閣總辭議題，蘇貞昌依然沒有正面回應，僅強調大家都看到賴清德做的很努力很辛苦，一定會給他支持，「今天立法院要整個總預算表決，大家都在崗位上努力，我們全力給他支持，希望大家給他加油。」

記者追問，湯圓煮熟就會浮上來，蘇貞昌說，他媽媽教他的道理，他也覺得就是順著道理走，比較會是對的事情。

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