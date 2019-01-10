擴大內需出爐！電動機車雙優惠　砸10億續拚「重點十國」行銷

▲國發會副主委鄭貞茂。（圖／翻攝自直播）

記者賴于榛／台北報導

行政院會10日通過「因應2019總體經濟變動內需策略規劃」，為了刺激內需，從消費與投資這兩大面向驅動內需經濟成長，其中續推補助民眾購置電動機車以及購買電動汽機車免徵貨物稅，雙優惠續行；另外也要砸10億續拚「重點十國」，加強行銷挽救觀光業。

行政院長賴清德會中指出，過去兩年總體經濟在大家的努力之下，GDP皆有成長，不管是稅收、規費收入或事業收入都有明顯超出；加上落實財政紀律，扣除強制還本，每年各還7百多億以外，仍有歲計剩餘約2百億，加總約4百多億，這部分經費後續會妥善運用。

賴清德也強調，消費與投資是提振內需的二大主軸，在消費方面，透過稅制優化，減輕民眾負擔，提高可支配所得，有利於提升消費力；而鼓勵國內旅遊、辦理大型活動、會議展覽，以及補助節能設備與購置電動車等措施，則可藉由政策引導，提供國人多元消費選擇。各部會在推動過程應確實掌握民眾需求，並適時調整相關作為，以落實預期成效。

國發會副主委鄭貞茂會後表示，「因應2019總體經濟變動內需策略規劃」大概都是各部會規劃方案，已經都是匡定一定金額，若要算後續效應得計算產業關聯效果，這次並沒有估算對GDP的影響，主要是要穩定經濟成長，至少符合目標2.4%到2.6%。







▲行政院會後記者會。（圖／翻攝自直播）

擴大內需方案，國發會報告指出，在消費面主要透過提升民眾消費能力與提供多元消費選擇，活絡國內消費，主要措施包括減輕負擔、促進國內旅遊、舉辦大型活動、鼓勵節能低碳消費及增加消費誘因等五項。

在提升民眾消費能力方面，財政部調高綜合所得稅標準扣除額，調降綜合所得稅最高稅率、調整基本生活費，在今年5月民眾就可以享受得到；此外，檢討薪資所得減除特定費用，已送立法院審議中，這些減輕民眾負擔的租稅減免措施可望增加國人可支配所得、增加消費能力。

在提供多元消費選擇方面，交通部現正推動的擴大國旅暖冬遊補助方案，有效期限到1月底止，同時也將優化國內旅遊環境，結合地方創生，加強異業結盟，串連在地產業，引導在地深度旅遊。且將搭配大型活動的舉辦，如結合台灣燈會、寶島仲夏節等92項觀光活動，增加在地住宿餐飲消費。另外也編列10億元加強「重點十國」精準行銷 ，預計吸引重點十國旅客達540萬人次(日韓300萬、南向240萬)，估計創造產值1785億元。

經濟部也提出節能設備的優惠補助措施，包括補助企業及醫療機構汰換老舊電力設備、結合地方政府補助住宅及服務業用戶汰換低效能的冷氣機及燈具，並持續補助民眾購置電動機車等；財政部將持續辦理購買電動汽機車免徵貨物稅，並規劃提高汰換大貨車減徵貨物稅的額度等措施，可望帶動國人節能低碳的消費。

另外，行政院也加強促進民間投資、落實公共建設投資，包括「歡迎台商回台投資行動方案」自今年元旦起實施，目前已經有智邦科技與慶豐富實業二家企業通過審查；經濟部、勞動部及國發會等相關部會將展現更積極的行動力，主動解決廠商提出的需求，務使台商順利回台投資。