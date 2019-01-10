2020／證實有說春節後宣布　王金平：一定要勇往直前

▲王金平預計在農曆年後宣布參選。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨立法院黨團立委9日中午餐敘，據與會者轉述，前立法院長王金平在席間透露，可能在農曆年後宣布選總統。對此，王金平10日受訪時證實，他有表示一個態度，但是沒有講確切結果，因緣俱足就可以宣布，若是宣布就是表示決心，表示一定要勇往直前；至於是春節後哪一天，無論媒體如何追問元宵節前夕或是初五等等王金平都不願證實，僅強調還在等待宣布的因緣。

王金平新書《橋--走近王金平》10日開放預購，將於1月16日正式出版，書中談及外界關注的太陽花學運、九月風暴，他也應邀在立院接受媒體訪問。

對於藍委爆料可能在農曆年後宣布選總統，王金平受訪時證實，他有表示一個態度，但是沒有講確切結果，因緣俱足就可以宣布，若是宣布就是表示決心，表示一定要勇往直前；

至於會否重啟公道伯臉書，王金平要大家等著看，對於直播也沒有反駁，僅說看看怎麼出現、怎麼運作。

媒體追問，台北市長柯文哲指王金平選定了，王金平則說，他還沒跟柯文哲談過，也沒交換過任何訊息及意見。

至於這個因緣會不會加上「韓流」因素？王金平笑說，每個人因素都有，包括媒體的念力都會影響到他，人民的念力也會影響到他。王金平也坦言自己是高雄市民，與高雄市長韓國瑜互動頻繁是正當的、應該的，他接下來將主持企業家在南部的論壇，屆時將會有400家廠商到高雄，爭取大家都能到高雄投資。