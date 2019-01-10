淯薪托嬰恐觸刑法286條　台灣人權法治關懷協會：法律要制裁虐童者





▲施暴主任受訪。（圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

新北市永和淯薪托嬰中心涉嫌虐童，不但持木製鍋鏟重打嬰幼兒腳底板，還將幼童塞入櫃子中，面對記者詢問時，又強硬回擊「不然你想怎樣？」供稱是情緒失控，不是施暴，引來網友怒火。台灣人權法治關懷協會10日指出，「我們不想怎樣，但孩童人權要保護」，此事可能構成刑法286條，要求新北地檢署立即啟動偵查作為。

新北市議員張維倩日前接獲家長陳情，揭露淯薪托嬰中心施暴內幕。張維倩表示，許多家長都是因為此托嬰中心裝有監視器APP，能讓家長安心看到中心內部的情況，才選擇送小孩到到永和這家托育中心，沒想到花費2萬2千元的托育費用，換來的竟是幼童惡夢的開始。

▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑翻攝）

受施暴的幼童上學出現嚴重畏懼，讓家長驚覺不對勁。陳情的爸爸哽咽表示，想向園方索取不當管教的相關影片，但他們使用推託戰術，一直不願意給，就算給了也是毫無相關的影片，所幸在朋友輾轉幫助之下，才知道原來這間托嬰中心都在對幼童施暴，不管是剛剛畫面上的塞櫃子，或是拿鍋鏟狂打腳底板，這些都在恐怖的托嬰中心中時常上演。

據了解，施暴者其中一位是中心的主任，目前已經離職。事件爆發後她面對媒體似乎毫無抱歉的態度，甚至還說，「是情緒失控，不是施暴。」當記者追問，居然還回答，「我都道歉了，不然還想要怎樣？」引起網友怒火，甚至還有民眾去現場丟雞蛋抗議。

▲新北托嬰中心涉虐童，被民眾噴漆「大紅惡」。（圖／記者林煒傑攝）

「我們不想怎樣，但孩童人權要保護，法律要制裁虐童者！」台灣人權法治關懷協會10日發出聲明，該協會發言人謝宜斌表示，這起讓人既氣憤又心痛的虐嬰事件，引發大眾質疑，是不是沒有單純為處罰「凌虐」的法律存在？執法人員是不是該多管管這些不尊重幼童人權，任意施以凌虐的不法行為？

謝宜斌說，其實依據家長提出的影像資料，明顯看出托育員用力劇烈搖晃幼童、用硬器木杓打腳底板，更當著所有小朋友面前，將這位幼童強塞進櫃子裡。雖然昨天新北市政府社會局已對托嬰中心業者開罰30萬元並勒令立即停辦，也對托育人員各裁罰14萬元，但這樣連續不斷的對僅學齡前孩童施以難忍受之施暴行為，應已有妨害幼童身心的健全，可能構成刑法286條，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處五年以下有期徒刑。

▲示意圖，非文中當事人。（示意圖／記者季相儒攝）

謝宜斌提到，另依刑法第287條規定，凌虐16歲以下孩童是屬於非告訴乃論之罪，偵查機關在知有犯罪嫌疑時，就可以主動調查偵辦起訴，因此嚴正要求新北地檢署應立即啟動偵查作為，讓凌虐孩童的惡劣業者及托育員接受法律的制裁。

謝宜斌進一步表示，雖然主管機關新北市政府已依據《兒童及少年福利法》對施暴凌虐的業者及托育員進行開罰，並要求立即停辦，但這都僅是行政主管機關的處分，然而業者及托育員的法律責任，更是不能輕饒，因此呼籲新北地檢署，本案孩童受虐已是事實，應該為這些無辜的受虐兒童伸張正義，保護孩童有免於恐懼的快樂的成長與發育。

此外，謝宜斌也呼籲「全民督工」，由於受到凌虐的兒童年齡幼少，沒有辦法自己站出來防護權利，受了屈也無處哭訴！受虐地點又都在不公開的場域，外界很難發現兒童在裡面受到折磨，通常都是由親人或醫護人員發覺後報警或有知情者的爆料，才會得到外界的救助。因此當發現孩童受害的異常狀況，大家「雞婆」一下，全民督工當所有孩童的監視器，或許因此救了國家主人翁的寶貴性命與健全成長。

▲示意圖，非文中當事人。（示意圖／記者姜國輝攝）

關於刑法286條，中信金融管理學院法律研究所教授劉邦繡律師表示，「凌虐」在社會觀念上常指的是「凌辱與虐待的行為」，凡是對被害人施以非人道的待遇，不論行為出於積極性的或者消極性的，例如：隨時隨地或者按三餐毆打，不給吃飽；生病不帶去就醫，受傷不予治療等都包括在內。

劉邦繡指出，司法實務上認為凌虐行為要具有持續性、經常性，與偶然將人毆打成傷的情形有別。「凌虐」的刑事責任，在我國刑法中是可以找到處罰依據的，是101年12月5日公布實施修正的刑法第286條「對於未滿十六歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處五年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。」這條犯罪修正前後的法條，「凌虐」的犯罪要件仍然維持舊條文的規定不動。

▲中信金融管理學院法律研究所教授劉邦繡律師。（圖／台灣人權法治關懷協會提供）

劉邦繡說，原訂的「以他法致妨害其身體之自然發育者」的犯罪要件，被修正成為「以他法足以妨害其身心之健全或發育者」，內容雖只是寥寥幾字的變動，但兩者意義卻大大不相同。修法前有關這罪的成立，是以造成妨害被害人身體自然發育的結果作為犯罪要件，修法後的犯罪要件，已改為「足以妨害其身心之健全或發育者」。

劉邦繡表示，條文中的「足以」兩字，以有可能發生妨害被害兒童的身心健全或發育的事由就已足，不以果有實害發生為必要，適用的範圍遠較修正前為寬廣。另外傷害幼童與少年精神健康的凌虐行為，原也不在舊法條規範的範圍，修正後可以適用妨害身心健全來論處，因此現行刑法第286條，應該可以有效保障兒童及少年身心健康遭受凌虐。但徒法不足以自行，仍須靠偵查及司法人員實現。