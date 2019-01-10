完美撞名托嬰中心！特教師「淯薪」崩潰澄清　悲曝改名血淚史…網笑倒

▲托嬰中心涉虐童，現已遭社會局勒令停業。（圖／記者林煒傑攝）

記者莊智勝／採訪報導

新北市永和淯薪托嬰中心涉嫌虐童，不但持木製鍋鏟重打嬰幼兒腳底板，甚至該中心夏姓主任在面對媒體時，還態度囂張直言「我都道歉了，不然你想怎樣？」瞬間引爆全台民眾怒火；爆怨公社一名網友也忍不住PO文，直問「什麼事情最衰呢？是名叫淯薪撞名托嬰中心，而本人又在教育體系的時候啊啊啊！」

網友林淯薪接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己本業務農，副業則是在台中從事補救教學，專門帶領、教育有學習困難、智能障礙、自閉的特殊孩子們，但9日爆發托嬰中心涉虐事件，「淯薪」2字霎時傳得沸沸揚揚，剛好撞名、字又完全一樣的他，為擔憂家長誤解，還立即在群組中發文澄清。

▲網友林淯薪名字與托嬰中心完美撞名，為擔憂家長誤會，急忙在群組中澄清。（圖／網友林淯薪授權提供）

「各為家長、各位朋友，本人所屬教育單位為『XX教育學會』，這跟我完全沒關係，我知道這2個字不常見，可是世界上總是有巧合的！」更悲催的是，林淯薪還表示，其實自己以前名字不叫「淯薪」，而是叫「林怡良」，「但是這3個字唸快一點就……，嗯嗯……你知道的。我大學的時候還有一個好朋友綽號叫『阿幹』，當我們2個走在路上的時候，遇到認識的都叫得超難聽的，所以最後才會改名叫淯薪，本來想說這2字很不常見，怎麼知道世界就是這麼巧。」

幸好林淯薪遠在台中，並未遭到此次虐嬰事件波及，但他仍是大呼倒楣，「什麼事情最衰呢？掉進水溝嗎？打丟高賽嗎？都不是，是撞名虐童的托嬰中心，然後本人又在教育體系的時候啊啊啊！」

整段文章PO出後網友也全笑翻，「這下真的靠北了」、「幫QQ啊」、「真的是躺著也中槍」、「這也太剛好了吧」、「這間托嬰中心園長換你好了，搶救寶寶」、「一模一樣的字，工作也很類似，巧合到傻眼！」

▼托嬰中心夏姓主任受訪時態度相當囂張，遭記者提問時還反嗆「不然你想怎樣？」（圖／東森新聞）