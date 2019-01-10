打錯檔！女三寶秒撞斷護欄墜河　車上4童嚇大哭　貨車司機急跳河救

大陸中心／綜合報導

江蘇一名鄭姓女子7日下午開車接送4個小孩放學時，不小心將車子打錯檔位，踩油門後，直接撞斷護欄，連人帶車掉進河裡，眼看車子下沉，好險一名41歲貨車司機跳下河救人，最後並無人損傷。

▲轎車墜河5人被困，其中4名是孩童。（圖／江西都市現場）

據《都市現場現代快報》報導，鄭姓女子當時載著11歲雙胞胎兒子，還有鄰居家8歲大及3歲大的小孩準備回家，本來要將車子打D檔，卻打成了R檔，一踩油門，車子撞斷護欄，直接掉入河中。

▲鄭姓女子讓孩子們將書包丟出窗外，但孩子怕書包弄濕。（圖／江西都市現場）

事發突然，鄭姓女子只想到要叫孩子們將書包丟出窗外，減輕重力，但孩子們嚇哭了，想著不能把書包弄濕，就這樣車子慢慢下沉。幸運的是，一名41歲貨車司機突然跳下河，從後排將孩子一個個抱起，接遞到岸邊，再由好心的民眾把孩子接起，鄭姓女子也在對方的協助下爬上岸。

整起事件僅發生了1分多鐘，41歲的貨車司機表示，當時也正好要接孩子放學，看到出事了，只想到救人的關鍵是要快，我會游泳，就立刻停車跳下河，好險孩子的媽媽第一時間把窗戶都打開，製造了救人的有利條件。他也表示，救人是下意識的反應，只是碰巧被他遇到而已，其他人看到一樣會跳河救人。



