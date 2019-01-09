一次狂買5盒囤貨！好市多「爆濃神級可可」網狂推：真的超好喝

▲好市多一款可可粉被網友封為神級極品可可。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）又出現神級好物了！繼推出「巧克力甘納許蛋糕」，獲得不少網友好評後，最近賣場內又有一款可可粉，被網友激推超好喝，即使一箱要價499元仍被狂推，甚至還有人認為比Ｓ牌的可可粉好喝太多。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文指出，「來好市多買即溶可可$279（放入推車中），轉頭要離開時突然聽到一位年輕媽媽跟她的小孩說，『哇！有那個好好喝的可可快去拿一盒』，等她們離開後，我默默的把車上$279換上$499的極品可可。」

沒想到，該名網友只是抱著嘗鮮心態買回家試試，卻意外喝到超級好喝的可可，讓他狂推說，「回家立馬泡一杯來喝，欸～還真的香濃好喝哦。」從網友分享中的照片可看到，被認為是神級可可的品牌叫做monbana，40包售價499元。

▲monbana可可售價499元。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

而其他網友看完分享文後，也紛紛大讚這款可可粉真的很好喝，「279的很甜，499的我覺得比較好喝」、「真的好好喝」、「499這款超好喝啊！」、「499元的很好喝，很順口」、「499真的超好喝，冬天早餐來一杯好滿足」、「上次喝到499的...真的有比較好喝..」。

其中，還有網友說這款神級可可原本都是都是12月才開賣，但這次卻從去年11月初就販售，而且很搶手，他甚至還擔心沒貨可買，因此一下手就買了5盒，目前喝到剩一盒。

另外，也有網友傳授如何泡才好喝，「真的好喝，冰熱都好喝，最喜歡再加點鮮奶，之前賣場還有這品牌的巧克力，單顆綠色的包裝，也是超好吃」、「看來很多人沒買過，以我個人而言，會泡濃一點，因為太淡我覺得怪怪的，所以一次都泡兩包，至於多少水，大概就一個大的馬克杯吧，大的喔！」

不過，有部分網友則認為這一箱499元實在太貴，「我喜歡喝$279的，比較便宜」、「好喝但貴」、但有網友回覆說，「光不是奶精就值得了。我還拿裡面附的食譜拿來做餅乾，巧克力味很濃喔。」、「兩個成份真的差很多，可以比較一下。」