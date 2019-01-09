神人評比3大超商福袋「這家大勝」！小7開賣4分鐘完售...萊爾富還有40萬份

▲萊爾富福袋開賣一周已賣出15萬份。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

因應農曆春節即將到來，國內四大超商紛紛推出福袋，讓消費者試手氣。而網路上也有神人特別整理了已經開賣的三家超商福袋做評比，其中可發現萊爾富的CP值似乎略勝小7跟全家。不過，小7今天（9日）下午3點開放20萬份福袋預購，沒想到才開賣4分鐘就秒殺完售，超級熱門。

有網友在PTT分享指出，三大超商正夯福袋熱潮，想必大家對福袋的奬項、贈品都很好奇及期待，所以他特別整理三大超商福袋的比較表，希望有助於大家能秒懂。從表格中可發現，萊爾富的福袋略勝小7跟全家，包含售價以及今年的獎品等。

不過，表格中也指出，若以福袋內附的贈品來看，小7的福袋勝過全家跟萊爾富。而最大獎的部分，則是全家勝出，因其今年祭出頭獎Mercedes-Benz A180賓士2個名額，每台市價158萬元，且福袋數量70萬份，為三大超商中最多。

而其他網友看完神人分析表格卻回應說，「小7的CP值最高，但要搶的到，不喜歡KITTY的也略過」、「全家今年漲價便199，還好內容物對得起價格」、「剛買了三包萊爾富零食包，已哭泣。」

小7表示，今年全新推出的「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，於今天下午3點開放限量預購，分別為199元福袋限量15萬個、299元福袋限量5萬個，總共20萬個，但開賣才4分鐘左右，隨即被秒殺完售。福袋最大獎將於1月30日抽出，包含NISSAN豪華休旅車、華南銀行10萬元刷卡金等77個大獎。

至於全家的福袋也是從今天開始販售，每袋售價199元，內含的商品、贈品總價值最高900元，最低也有300元以上，限量70萬個。業者指出，由於今年福袋採分批出貨方式，因此到一月中，消費者都還是可以買得到，但每家門市進貨數量不一定，要看店長依商圈訂貨。

另外，被網友認為CP值最高的萊爾富福袋，今年共限量55萬份，每袋售價100元，內含5款熱賣零食、飲品與抽獎券乙張。頭獎主打世界頂級名車BMW318i，而貳獎、參獎分別為TOYOTA Altis、TOTOYA VIOS，共三台車讓消費者抽獎。

萊爾富指出，福袋開賣一周售出近3成福袋，約15萬袋，但三台車子目前都還沒有消費者抽中。而OK超商則自1/22至2/3才開賣福袋，限量一萬個，每袋售價100元，最大獎為杜拜雙人6日遊套裝行程，價值20萬。其中，於1/22到1/23購買百元福袋的會員，還能同時參加黃金豬抽獎活動。