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中非合作堅不可摧　人民日報：抹黑言論只能落個潰滅結局

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▲▼塞內加爾總統薩勒會見中國外長王毅。（圖／中國外交部）

▲王毅出訪塞內加爾。（圖／中國外交部）

大陸中心／綜合報導

「非中關係是團結友好、強勁有力的，也是互利共贏的」、「非中雙方是互相尊重、是並肩前行的關係」、「感謝中國在發展經濟和改善民生方面給予的幫助」、「對於有人抹黑非中合作，非洲人民心裡清楚誰才是真正的朋友」，伴隨著近日中國外交部長王毅新年首訪非洲，世界也聽到了非洲國家領導人對中非關係的高度評價與支持。

據《人民日報》評論，中國外長開年首次出訪選擇非洲，這一傳統體現了中國始終將非洲置於中國外交全局的重要位置，也體現了中非關係的高水平和特殊性；中非關係的這種特質，是中非雙方在數十年的團結合作中形成的；在2018年中非合作論壇北京峰會上，雙方確定共築更加緊密的中非命運共同體，將中非關係在國際格局中的重要性提升到了新的高度。

評論也說，在全面落實2015年的中非合作論壇約翰尼斯堡峰會後，確定中非的「十大合作計畫」，中方也宣布促進中非合作的「八大行動」，中非互利合作不斷提升質效；新的一年，中非雙方著力量身打造落實峰會成果的國別方案，將不斷為中非關係強本固基。

評論指出，「長期以來，中方尊重非洲獨立、主權及文化，真心支持非洲發展，在國際舞台堅持多邊主義，維護發展中國家的利益」，塞內加爾總統薩勒講的話非常具有代表性；正如非洲國家所感受到的，中國在合作中堅持真誠友好、平等相待、義利相兼、以義為先、發展為民、務實高效、開放包容、兼收並蓄，這樣的真實親誠，讓中非關係始終在高位運行，在當前的國際格局中更具鮮明特徵。

▼王毅出訪布吉納法索。（圖／中國外交部）

▲王毅出訪布吉納法索。（圖／翻攝自中國外交部，下同）

評論表示，中非關係的這種特質，將加快共建「一帶一路」的進程發展；在2018年中非合作論壇北京峰會上，中非雙方確認將「一帶一路」建設與非盟《2063年議程》和非洲各國發展戰略對接；如今已經有37個非洲國家以及非盟與中國簽署共建「一帶一路」合作文件，今年4月中國還將舉辦第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，非洲國家領導人積極支持「一帶一路」倡議，很期待赴華出席的明確態度，充分表明中非在共建「一帶一路」的進程中越走越近。

評論也指出，儘管別的國家出於博弈思維不時發表抹黑中非合作的言論，但在事實面前只能落個「潰滅」結局；非洲國家領導人每每遇到這種情況，都會主動站出來說話；盧安達總統卡加梅日前就一針見血地指出那些挑撥言論的偽善性，「中國與非洲的交往是好事」；廣闊的非洲大地也迴盪著這樣的心聲，「歡迎中國，感謝中國！中國才是非洲真正的朋友、最重要的合作對象，是非洲發展最可信賴的夥伴」。

最後評論說到，非洲應是各國合作的大舞台，而不是大國博弈的競技場，正如聯合國秘書長古特瑞斯所說，「非洲的成功對世界的和平與發展至關重要，而與中國的合作對非洲的成功更是關鍵；中非友好合作不斷深化，不僅使中非雙方受益，還將惠及全世界。」

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關鍵字：非洲,中國,塞內加爾,布吉納法索,2063年議程,一帶一路,盧安達,聯合國,António Manuel de Oliveira Guterres

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