傳將接掌農委會　代理主委陳吉仲:「只做到代理的期間」

▲陳吉仲被問到是否升官成主委表示，沒有任何資訊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

內閣傳即總辭，農委會主委據了解傳將由代理主委陳吉仲升任，今（9日）農委會召開非洲豬瘟會議，陳吉仲被問及此事表示，沒有任何資訊， 只做到代理的期間。

陳吉仲說，第一現在都沒有任何訊息，第二自己只是代理，只做好代理主委的工作，心情都一樣。陳吉仲強調，沒有任何資訊、訊息，只是代理，整天幾乎都在開會，而媒體追問每天都在開，那就繼續開下去，陳吉仲笑說「只做到代理的期間」，只在乎農業部門有沒有往前走。