省徵信費！點外送抓姦「門口有XX車嗎？」　釣出苦主：真的有抓到

▲顧客點外送確認是否有車輛停在門口。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



記者施怡妏／綜合報導

現代人工作忙碌，三餐外食、叫外送是許多人的日常，現在居然還可以透過外送抓姦！一名外送員表示，有位顧客點了外送，餐點送達後，顧客傳訊息問「門口有停一台BMW的車嗎？」他寫下車牌號碼，顧客道謝後並說「這樣就可以了」，外送的飲料請他喝，貼文一出，就有過來人分享抓姦經驗。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，寫道「這個抓姦方法強大」，並貼出一張外送員與顧客的對話紀錄，餐點送達後，顧客詢問「請問有看到門口停一台BMW嗎？」外送員表示有，並寫下車牌號碼，顧客則回「好的，飲料請你喝，這樣就可以了，謝謝」。

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貼文一出，網友們驚呼，「號碼跟我一樣，好險我不是BMW的，嚇死我，還以為我被抓包了」、「這是高手」、「有多少同車牌的車主現在在冒汗」、「還可以要求外送員拍照」、「省錢版的抓姦計，徵信的費用都省去了」、「以後外送員會有吃不完的外送餐點」、「用一單的錢，抓到另一半的謊言，真的超值，外送員有錢拿還能喝飲料，雙贏」、「會叫外送去探風，八成心裡已經有底了」、「應該還要再請外送員把飲料放在車上，連同車牌拍照回傳，飲料請他喝，萬無一失」。

▲有網友用過一樣的方法抓姦。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

底下也釣出用過此方法抓姦的網友留言，「這個我幫朋友抓姦的時候有用過，還真的抓到了」。

不過，也有人猜測別種可能，「這資訊量有點大，有無限的可能性」、「有沒有可能是小王要看男主出門了沒」、「我反而認為是老公叫外送，看老婆有沒有把男人帶回家耶」、「應該是男抓女，人在外縣市，然後幫家裡叫外送，確定另一半的車子是否停在家門口，之後食物送給外送員」、「也可能看老公有沒有亂跑」。