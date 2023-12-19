日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

▲原PO買的外套口袋被小偷塞了三張電子標籤。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人到日本會去UNIQLO買衣服，不過若是感應結帳，最好當場檢查一下明細。就有網友表示，他在日本UNIQLO買了一堆衣服，當下沒有清點總數量，回飯店後竟在新外套的口袋翻出三張電子標籤。他趕緊確認價格，還真的被多算錢，便提醒「各位買衣服，記得核對一下數量……或是摸摸新衣服的口袋。」

這位網友在●【爆廢公社】●表示，他在日本UNIQLO買了一堆衣服，當下沒有清點總數量，「回飯店後在新外套口袋，被塞三張電子標籤、折在一起（感應算錢的），趕緊拿帳單核對一下，真的有被算到錢」，不幸中的大幸則是機器只感應到一件，所以只被多算一件的錢，傻眼直呼「還真的有小偷……」

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另外，他也在留言處補充，因為買了不少，所以店員直接幫忙裝袋並用感應結帳，而非一件一件刷，「買了19件有的沒有的……他們就……直接裝袋、感應。」就有人直嘆，「看來每個國家都有零元購愛好者」、「自助結帳真的要小心。」

也有過來人分享經驗，在「人多的時候或數量多」的情況，店員可能就會選擇用感應結帳，「上次去退稅櫃台，也是直接感應完就拿護照開始辦退稅了，然後開始摺衣服」、「今年8月份在北海道，是全部放感應結帳後直接退稅。」

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）