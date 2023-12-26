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公司要玩「龍主題」交換禮物　留言1物歪了！網羞笑：阿彌陀佛

▲▼禮物,交換禮物,聖誕節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲示意圖，與本文無關。（圖／WUNDERSTOCK）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到年底，很多人會在聖誕節或跨年找親友或同事一聚，玩一下交換禮物，還有人會訂主題。就有女網友表示，公司年底要交換禮物，預算500元左右，「要有關龍的主題，而且同事幾乎都是女生」，無助求問送什麼好，引發熱論。其中，有人建議送「水龍頭」，也有網友打趣提議送「龍內褲」，留言令人笑噴。

一位女網友在「爆廢公社」求助，「公司年底要交換禮物，預算500，要有關龍的主題，同事幾乎都女生」，她想破頭還是想不到準備什麼好。就有網友建議，「馬卡龍，女生很愛」、「烏龍茶，或是牌子有龍的商品」、「龍圖案的長短T恤、小錢包之類的」、「龍角散」、「龍眼乾好吃便宜，還可以煮成粥、甜點」、「超商龍年福袋。」

值得注意的是，有許多人的提議令人哭笑不得，「就買水龍頭啊！」「五百塊錢的保麗龍」、「龍口粉絲～」、「舞龍舞獅」、「屬龍的男友呢？」其中，還有超多老司機現身，狂喊1樣情趣用品「雙X龍」，讓網友直呼樓太歪，「好色喔！」「矮額！」「阿彌陀佛！」

另外，日前網站《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年以來，網友熱議的交換禮物品項，統整出「人氣／地雷交換禮物」，其中最不受歡迎的交換禮物為「馬克杯」，有不少網友痛罵「就是雷」，可見心中有多憤怒；最受歡迎的則是「香氛」，香水、護手霜等物也很受歡迎。

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