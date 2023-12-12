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接到客人訂單「備註附2紅心」　他見1要求傻了：鼻子很酸是真的

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社） 

▲原PO看到客人要求後，不禁鼻酸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「身為一個單身狗，接到這種預約訂單！」一名網友發文表示，日前他接到顧客訂單，不料卻被上頭備註「閃」到，因為對方要他幫忙寫情話給另一半，讓他看了不禁鼻酸。貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，日前他接到一筆訂單，除了要準備餐點之外，還要他幫忙寫情書，讓他看了之後，很想點播張惠妹的「人質」。

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從原PO貼出的照片可見，客人在備註欄部分寫道，「不好意思，可以幫我拿一張紙上面寫東西嗎？謝謝！內容：上班加油，辛苦你了～我怕你下班肚子會餓，所以就幫你買了一份地瓜球，你看到應該不會哭死吧^∇^愛妳喔^3^」。而整段文字還附上2顆紅色愛心。

單身的原PO看到這段曬恩愛的內容後，也不禁直呼，「你男朋友會不會哭我不知道，我現在鼻子很酸是真的」。

貼文曝光後，引發底下網友討論，「地瓜球冷掉很難吃耶，會哭沒錯」、「怎麼那麼好笑」、「長這麼大沒遇到過這種女友」。還有網友開玩笑，「身為一個合格的單身狗，當然是要在末尾加上別的女人的名字，這樣單身狗的數量就可以增加了」、「幫她寫我們分手吧」、「我一定改成我覺得我們不適合，分手吧」。

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