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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京落實政策　全年新增減稅降費約400億元人民幣

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▲▼北京市。（圖／CFP）

▲北京市夜景。（圖／CFP）

《北京》北京落實國家政策　全年新增減稅降費約400億元人民幣

北京市財政局網站指出，2018年北京一般公共預算收入累計完成5785.9億元（人民幣，下同），同比增長6.5%，市級及各區均順利完成年初預期目標。北京市財政局相關負責人表示，通過認真落實國家減稅降費政策，減輕企業社會負擔，全年新增減稅降費約400億元，其中地方級減稅187.8億元；累計109個PPP項目納入財政部綜合信息平台管理，總投資額2553.5億元，落地率達88.7%，遠高於全國平均水準；北京市級政府投資基金累計吸引社會資本2013億元，子基金首層放大4倍多。（人民網）

《哈爾濱》哈爾濱市道外區　非洲豬瘟疫區解除封鎖

黑龍江省農業農村廳7日報告，經評估驗收合格，黑龍江省哈爾濱市道外區非洲豬瘟疫區解除封鎖；該市道外區在疫情發生後，按照非洲豬瘟疫情應急預案與防治技術規範要求，採取了封鎖、撲殺、消毒、無害化處理等疫情處置。在疫區內完成豬隻撲殺後，經連續6周的監測排查，並未發現新的病例和監測陽性。農業農村部也要求當地畜牧獸醫部門繼續加強疫情監測排查，防止非洲豬瘟疫情再次發生。（新京報）

《江蘇》A股上市銀行擴至29家　江蘇省獨占8席居各地之首

江蘇紫金農業商業銀行3日在上海證券交易所主板上市，該行不但成為今年首家IPO上市銀行，也使得江蘇省內A股上市銀行數量增至8家，在所有地區排名居首。隨著紫金銀行的IPO，A股上市銀行數量已達29家，其中上市城商行、農商行數量已達16家，占全部上市銀行的比例超過55%；同時，紫金銀行也成為江蘇省內第8家A股上市銀行，除了國有大行及全國性股份制銀行外，江蘇省的A股上市銀行數量與其他省分相比遙遙領先。（證券日報）

《廣西》壯大民營經濟　廣西推55條措施

世界桂商暨商會經貿文化交流合作大會7日舉行，廣西當局也推出55條措施，涉及減輕稅費負擔、提升金融服務質量、營造公平競爭環境、優化政務環境、開展招商引資活動、構建親清政商關係、保護企業家人身和財產安全、加強民營企界家隊伍建設等9方面。（人民網）

▲▼深圳市。（圖／CFP）

▲深圳市岸邊美景。（圖／CFP）

《深圳》深交所加強監管　24家上市公司、百餘名負責人被公開譴責

深圳證券交易所2018年加強一線監管，共計發出監管函近500份，對24家上市公司及166名相關負責人予以公開譴責處分。深圳證券交易所也指出，61家上市公司及435名相關負責人接受到通報批評處分，還有1家企業高管被公開認定不是合擔任上市公司的董監高。（經濟參考報）

《北京》30多位重量級嘉賓　「2019影響力峰會—預見未來」在北京舉行

「2019影響力峰會—預見未來」5日在北京舉行，由中國日報網與網易新聞聯合主辦，來自財經界、科技界、思想界、文化界、投資界、知識付費行業的30多位有影響力的重量級嘉賓做了精采的演講與評論。很多與會的觀眾都表示，專家們的精彩演講，對於幫助人們把握2019年中國的經濟、科技形勢，乃至把握未來趨勢，都有著重大意義。（中國日報網站）

《內蒙》內蒙古鄂爾多斯機場　開通柬埔寨暹粒國際航線

一架航班號為MKR982的飛機搭載著194名旅客從內蒙古自治區鄂爾多斯機場飛往吳哥窟所在地柬埔寨的暹粒，標誌著鄂爾多斯首條直飛柬埔寨暹粒的國際航線正式開通。該航線由柬埔寨瀾湄航空有限公司運營，空客A321機型執飛，航線採取旅遊包機形式，每周一班，最多可提供214個座位，單程空中飛行時間約為4.5個小時。（中新網）

《重慶》發展物聯網芯片項目　重慶引入總投資10億元人民幣

「與展微電子」物聯網芯片項目7日簽約落戶重慶西永微電子產業園區。與展微電子有限公司從事物聯網芯片研發設計，為智能家居、智能穿戴、智能車載等領域提供整體解決方案，該項目由與展微電子在重慶西永微電子產業園區註冊成立子公司，總投資10億人民幣，開發定製化物聯網芯片和模組、AI芯片、4G／5G芯片，預計2021年正式量產擁有自主知識產權的研發芯片，並且投入市場，項目上量後還將引進合作封測廠落戶重慶該園區。（中新網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

ET快訊
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