2020大選還有一年泥巴戰已開打　沈富雄：政客多傻X

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

近日大陸主席習近平與總統蔡英文在兩岸議題交鋒，引起熱烈討論。對此，前民進黨立委沈富雄9日在臉書表示，距離2020大選還有一年，泥巴戰卻已開打，「政治真有趣，政客多傻X」

沈富雄表示，距離2020大選還有一年，泥巴戰卻已開打，「深陷其中的，有蔡英文、連戰、馬英九、朱立倫、王定宇、蔣萬安、李正皓…，從元老到小屁孩，族繁不及備載。」，台灣政治不外乎內政及兩岸，內政靠手段，兩岸靠口水，但兩者都需要大腦。

沈富雄指出，總統蔡英文聲量回升，自鳴得意，固不在話下，國民黨卻急了，諸公忙著找證據，證明「九二共識」的確是有那麼一回事，想要「世代交替」，卻嚷著要「九二共識2.0版」，卻一點餿主意也沒有。

沈富雄提及，民進黨立委王定宇斷章取義地幫前國民黨主席連戰找出來，當年連戰為了勝選，說「誰要談九二共識（大陸版），誰就是賣台」，多斬釘截鐵，因為是拾前總統陳水扁的牙慧，因此，當然比目前民進黨的指控有亮點，有民進黨的味道。

沈富雄還說，正在竄起的國民黨新秀不要想太多，「不要自我設限，不要怕習大大將來不跟你握手。怕被民進黨比下去，就不要擔心北京把你踢出去。政治之有趣，就在於此，政客之無腦，也在於此。」

另一方面，王定宇臉書分享一段影片，指連戰為競選總統大位，大罵「誰承認九二共識，誰就是賣台」。但連戰辦公室嚴正指出，王定宇臉書貼文，指有關國民黨榮譽主席連戰談論九二共識的影片內容，純屬移花接木、斷章取義，影片內容並非事實，呼籲有心人士切勿散布不實內容。