4大老公開信「捧賴清德登記初選」　沈富雄揭笨點：這事要低調

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政治中心／綜合報導

獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文「放棄連任、交出行政權」，前民進黨立委沈富雄當晚在政論節目上直言，4大老心目中的人選不是行政院長賴清德，就是民視董事長郭倍宏，但這封「檄文」一出反而對賴不好，這就是他們不夠聰明的地方。

沈富雄3日在中天政論節目《新聞深喉嚨》中提到，4大老的公開信不能稱為逼宮，因為逼宮是任期還沒有到就要求下台，這反而比較像是檄文，「好像討武后檄文」，只是裡面引用的條文少了一條，「為什麼說要交出行政權？就是目前小英的這個內閣有很多做法，在獨派看起來是過度妥協的結果，現在問題這麼大，是因為很多該通過的沒有通過，如果真的（按照大老們的想法）這樣做，今天民進黨的下場會更不堪。」

▲沈富雄認為，要促成這件事4大老們應該要低調。（圖／翻攝自YouTube／新聞深喉嚨）

至於未來民進黨如果啟動總統初選登記，沈富雄直言，賴清德應該去登記，「大老心目中不是賴清德就是郭倍宏，但是他們更傾向賴，因為他對民進黨比較好，應該義不容辭、效法先烈的精神，但現在大家都變現實了，都是明知不可為而不為，那就沒有話講。如果賴去登記，我保證他一定贏蔡英文。」

只是，所有的關鍵還是在於賴清德登不登記，沈富雄指出，賴如果不去也不能怪誰，「難道要怪小英嗎？」而且他也不懂大老們到底在急什麼，畢竟這封公開信如果站在賴的立場來看，反而是不好的，「這就是他們不聰明的地方，你要促成這件事情，你就要低調。」

▼沈富雄點出，這封公開信一出賴清德會勇敢還是不勇敢，答案顯然會是後者。（圖／ETtoday合成圖）