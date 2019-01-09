名醫佛堂偷情還自拍　鄰居：應該一個禮拜不會出現了

▲知名牙醫豐富屢爆婚外情，還遭元配開記者會公開親密影片。（圖／讀者提供）

記者李忠憲／台中報導

台中知名牙醫豐富遭媒體爆料，與小三上摩鐵，帶小四回家中佛堂拍性愛影片。夫妻兩對簿公堂，現雖都同意離婚，但豐富要求2人財產都歸他，並提出1個月給妻子6萬元贍養費，如今官司正上訴中。鄰居說，事發前看他們夫妻倆都很正常，真不知會發生這種事情。

知名牙醫豐富雖已婚卻花心，元配得知他有交往多年的小三，還掌握到2人親密影片，怒告離婚，卻因超過2年追訴期，一、二審均敗訴。據《鏡周刊》報導，元配去年10月召開記者會公開影片，讓豐富顏面無光，事後又發現豐富有小四，還帶回家在佛堂發生性關係，更自己偷拍影片，元配因此罹患躁鬱症。如今，夫妻倆雖都同意離婚，豐富卻要求2人財產都歸他，只願每月給6萬贍養費，目前官司上訴中。

▲知名牙醫豐富屢爆婚外情。（圖／翻攝臉書）

▲知名牙醫豐富屢爆婚外情，自己還偷拍下性愛影片。（圖／讀者提供）

▲▼知名牙醫豐富開的診所位於大樓10樓，但他今天未現身。（圖／記者李忠憲攝）

記者前往當事人知名牙醫師豐富開設的牙醫診所，就位在SOGO百貨後方，由於診所設在10樓，進出都有管理員控管，十分神祕。管理員得知後，打電話上去，診所小姐回說，「醫師今天還沒進來！」

鄰居說，他是從報導才知道醫師夫妻有這些事情，原本看起來都很正常，沒有特別奇怪之處。從他們夫妻有官司後，就未曾看到元配來過診所，而醫師的小三、小四也沒再看過。醫師知道又被報導後，應該跟上次一樣，一個禮拜不會出現在診所了。