人夫婚外情嘿咻80次還有私生子　臉書露餡小三被判3個月

▲宜蘭林姓男子搞婚外情，與小三性交80次，小三還產子，林男妻子提告，小三被判3個月。（圖／達志影像／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭林姓男子搞婚外情長達1年9個月，期間與小三李姓女子發生關係80次，林男妻子從林男的臉書發現此事，追問才知林男外遇，且李女已懷有林男小孩，妻子持兩人對話截圖對2人提告，後來妻子僅對林男撤告，而李女被宜蘭地方法院依妨害家庭罪，判3個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，2003年9月間結婚的林姓男子，2016年5月間在宜蘭市一家酒店飲酒時結識李姓女子，兩人進而交往成為男女朋友。2016年7月底，林男向李女坦承已結婚，但兩人仍繼續交往。兩人從2016年7月底至2018年3月底，在1年9個月內，分別在宜蘭市的汽車旅館及李女租屋處前後共性交80次。



林男搞婚外情的行跡詭異，引起妻子懷疑，並從林男臉書赫然發現兩人姦情，追問下林男坦承李女已懷有他的小孩。妻子將林、李雙方臉書訊息翻拍截圖，控告兩人妨害家庭。然妻子事後對林男撤告，但堅持控告李女。



法院審理時，李女對所為坦承不諱。法官審酌李女明知林男有配偶，仍未能自我約束而縱放情感與其相姦，漠視我國固有社會倫常，所為非是，且其相姦期間達1年餘，並與林男生有小孩，造成林男妻子情感及家庭關係損害甚深，而雙方尚未達成和解與賠償，依妨害家庭罪，判李女3個月徒刑，得易科罰金。

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