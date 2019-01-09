佛堂偷情名醫起底！牙助全爆乳短裙　「前台中市長」是他員工

▲豐富主持的高檔診所，曾聘請前台中市長張溫鷹看診。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中名牙醫豐富遭爆偷裝針孔，與小四在佛堂做愛被抓包！但知情者指控，他為了獨得夫妻共有財產，利用妻子躁鬱症，故意刺激她，讓她情緒崩潰，再拍攝影像作為法庭上攻防的證據，甚至誣指妻子偷人，抹黑到底，接著以斷水斷電、逼遷戶口，讓妻子跟遊民一樣，必須把戶籍登記在戶政事務所。

豐富擔任院長的「豐富牙醫診所」堪稱台中市首屈一指的高檔診所，許多政商名流都是他的患者，除了前市長張溫鷹卸任後，被豐富禮聘為駐診醫師，該診所還找了王姓軍醫少將、教授級的醫師合作經營，其醫療陣容堅強，且剛創業時，豐富聘請高顏值女牙醫、助理，以爆乳短裙吸引客戶，現在雖然保守許多，但其醫療群仍有不少正妹醫師助理。

豐富牙醫診所於1997年創立，是當時全台灣第一家大型牙醫診所，佔地240坪，不但設有聘請8位專科醫師、20多名行政與臨床助理，且設有生物研究室與行銷部門，其強項是治療牙周病、牙齒矯正、人工植牙，十多年來，獲利頗豐。

前台中市長張溫鷹下台後，被豐富禮聘到該院駐診，市長的病患，當然也都是政商名流，一下子讓豐富診所知名度大增，加上豐富早期聘請爆乳短裙助理，高顏值的女牙醫，以親切的服務，成為中部五星級的牙醫診所。

此外，豐富髮妻賴女出身新聞界，利用前市長張溫鷹的哏，讓商業週刊大幅報導，還將豐富列為「百大名醫」，妻子的努力行銷，加上豐富的確也是有專業實力，他聘請了中部牙醫界大老、軍醫少將、教授級的王姓醫師跟他合作，不管是醫療專業與行銷手法，都令人耳目一新，到現在，許多牙醫對於豐富的短裙爆乳女醫、助理，仍津津樂道。

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