一百天內三度訪中　金正恩會見習近平「討論3重點」

▲金正恩與李雪主於7日準備從平壤啟程訪問北京。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

中國大陸官媒與朝鮮中央廣播電台於8日證實，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩於7日至10日訪問北京，並於8日在北京慶生，此次同行的還有夫人李雪主。掌權6年後，金正恩於2018年首度「公開的非正式訪問外國」，並在百天內三度會見習近平，針對朝鮮半島無核化、放寬中國對北韓經濟制裁及報告川金會內容。

▲習金會。（圖／路透社,KCNA）

習金會於2018年3月25日至28日首次展開，北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，乘坐專列火車抵達北京。在兩國領導人會晤期間，習近平接受了金正恩對於訪問平壤的邀請。金正恩當時向習近平表示，「朝鮮與中國都是歷史悠久的共產主義國家，今後在各方面有很多合作的方式。」

▲第2次習金會在遼寧大連舉行。（圖／路透社,KCNA）

第一次習金會相隔39天後，金正恩於5月7日至8日第二度出訪中國大陸，此次會面定在遼寧大連。兩國領導人對於朝鮮半島無核化和維護和平，以及雙方共同關心的問題交換意見，習近平也在金正恩訪問期間確認2018年底訪問北韓事宜。美國總統川普當時強調，「在北韓徹底放棄核武器及洲際飛彈的研究之前，中美應當合作在商業及經濟方面繼續施行制裁。」

▲習金會。（圖／翻攝自北韓中央通信社）

時隔41天，習金會於2018年6月19日至20日第三度舉行，也是金正恩成為朝鮮最高領導人後第3次出訪中國，此次訪問主要目的是向中方領導人就川金會的成果交換意見。李克強、王滬寧、王岐山等中國黨政領導人參與了與金正恩的會面。在金正恩三度訪中後，北韓於2018年9月9日的「建國70周年」慶祝期間，並沒有看見習近平的身影，而是由中國大陸全國人大常委會委員長栗戰書出席訪問。根據法新社報導，「北韓在建國70周年的閱兵典禮上完全沒有出現洲際飛彈，與往年作風相比，平壤當局顯然相當低調。」

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）



《紐約時報》指出，美國總統川普於2018年6月15日宣布對500億美元的中國大陸進口商品課徵高關稅，陸方立刻採取相等反擊措施。時隔4天，金正恩便訪問中國大陸，顯示平壤當局有意利用此刻進一步拉攏北京，抗衡華府。

當時中美貿易戰即將爆發，北京人民大學國際關係教授時殷弘指出，「對於川普升高貿易戰，可被視為（北韓）一個直覺性反應。」專家分析，金正恩此行除了報告同年6月12日「川金會」成果，另外一項重要目的是，在中美貿易戰四起的關鍵時刻，金正恩借力使力，欲說服中國大陸放鬆對北韓的制裁，在兩大強權對峙中爭取北韓的經濟出路。

▲北韓領導人金正恩於1月8日在北京慶祝36歲生日。（圖／路透社）

以往北韓最高領導人訪中，都是在相關人員回國後再由兩國國營媒體統一發布消息，此次的習金會打破慣例。金正恩於2018年6月19日抵達北京後不久，中國官方媒體就及時發布了金正恩訪華的消息，並隨時跟進報導，北韓國營媒體也及時報導金正恩的出訪行程。