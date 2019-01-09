加時賽！中美磋商進入第三天　雙方「達成協議」迫切感強

▲美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美官員7日在北京舉行為期2天的面對面貿易談判，雙方一直談到第二天晚上仍未有結論，因此在原計劃外的第3天繼續。投資者對此次磋商結果抱有樂觀期待，美國股市本週以反彈開局，道瓊漲逾200點。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，中美雙方此時對達成協議的迫切感比以往更強。

《中央社》指出，美國代表團成員8日表示，美國與中國在北京舉行的貿易會談明天將繼續進行，進入未事先安排的第3天。美國總統川普則於北京時間21點16分在Twitter發文稱，「與中國的磋商進行得非常順利！」

據香港《南華早報》報導，中國副總裡劉鶴7日意外現身會場，由於本次赴北京的美國貿易代表團以副部長級為主，劉鶴的到場被解讀為中方釋放出的善意。

大陸外交部發言人陸慷8日回應劉鶴到場一事稱，「劉鶴副總理作為中美經貿磋商中方牽頭人，看望一下雙方磋商代表也是情理之中。」美中貿易全國委員會副主席派克8日對BBC表示，劉鶴現身會場是正面信號，顯示中國在這「極為重要」的時間，接待這「極為重要」的代表團。

▼川普與劉鶴合影。 （圖╱新華社）



不少投資者在此次磋商嗅到「積極信號」。美國股市8日大漲，標普500指數收漲24.72點，漲幅0.97%，報2574.41點；道瓊工業指數收漲256.10點，漲幅1.09%，報23787.45點；那斯達克綜合指數收漲73.53點，漲幅1.08%，報6897.00點。

此外，歐洲三大指數在收盤時也都上揚，倫敦FTSE 100指數上揚0.7%，收在6861.60點；法蘭克福DAX 30指數上漲0.5%，報10803.98點；巴黎CAC 40指數上揚1.2%，收在4773.27點。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯8日對《聯合早報》表示，和過去幾輪談判相比，此次談判的展望相對樂觀，關鍵原因有兩個，特朗普和習近平已確立90天內通過談判解決分歧的基本共識；美國當前經濟形勢不確定，這削弱了美國在貿易戰問題上所持的優勢，讓美國變得更有現實感。

據報導，吳心伯認為，中美雙方此時對達成協議的迫切感比以往更強，從中國的角度看，貿易戰升級會對經濟造成負面影響，而對美國來說，美國股市近期波動，市場缺乏信心，川普更需要顯示貿易談判取得了進展，「當然一陣子後可能又會提出新要價，但這一輪應該會見好就收。」

北京大學國際關係學者梁雲祥8日對BBC表示，這次談判或局部達成某種協定，但即使有突破，也只是暫時性的，治標容易治本難，「中美貿易摩擦可能是一個『長期的問題』，美國的壓力並非只是這一次，長遠來看還是會有矛盾。」