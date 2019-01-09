Day2行程開始！金正恩車隊經過北京長安街　參觀同仁堂藥廠

▲金正恩車隊伴有多名警力維護。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

北韓領導人金正恩應中國國家主席習近平邀請，1月7日至10日對中國進行訪問。抵京第二天的9日上午，金正恩車隊前往亦莊的北京經濟技術開發區，參觀同仁堂的藥材工廠；韓聯社報導，車隊早上9時左右離開釣魚台國賓館，行經長安街和建國門外大街向東前去，還有約6輛巴士及救護車隨行，公安則在北京東部實施交通管制。

報導提到，藥廠還掛起橫幅，似乎是為了準備與金正恩合影，現場出動超過百名警力嚴陣以待；金正恩在參觀20到30分鐘後便離開藥廠，有鑑於北韓山區藥材豐富，金正恩可能是前往同仁堂「取經」來發展當地藥材產業。報導也引述北京消息人士透露，金正恩今天可能會和習近平再次會晤並共進午餐。

金正恩7日晚間搭乘火車前來，北京各單位仍不鬆懈，全城維安升級，部分道路也進行全面管制，「三步一崗，五步一哨」。外界認為北京當局會在8日金正恩36歲生日時，為他舉辦慶生會，不過目前還無法得知慶生會內容或相關報導及照片。

觀察人士指出，由於中美正在進行經貿談判，「川金二會」也預計即將登場，習近平與金正恩此時會晤，凸顯中朝之間關係，有利中朝與美國互動時的戰略位階。韓聯社也預估，金正恩可能在返回北韓前，訪問天津或東北三省，具體返國行程還有待商榷。