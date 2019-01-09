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民調／蔡英文回應習近平的表現　獲61.6％民眾滿意

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▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文近來回應中國國家主席習近平的談話，兩岸政策協會9日上午公布最新民調，達8成民眾不贊成一國兩制，而在她回應習近平兩岸關係的談話表現方面，有61.6%民眾表示滿意，28.2%不滿意，10.2%未表態，其中泛綠支持者滿意度達83.1%，泛藍者滿意則有45.8%。

根據民調結果，有8成民眾不贊成一國兩制，而在支持度組成上，有75.9%泛藍支持者反對、65.3%的藍營支持者認為兩岸有九二共識存在，同時也有53.6%的藍營支持者同意，習的一中原則裡沒有中華民國存在的可能性。

另外，蔡英文提出兩岸政治協商應經過台灣人民授權和監督，由兩岸政府對政府來進行，獲得78%的同意，15.4%不支持，6.6％未表態。

而蔡英文提出的「四個必須」立場，也獲得85.2%的支持，其中泛藍支持度也有74.4%；兩岸交流的三道防護網則獲得87.3%的支持，9.4%不贊成，3.3%未表態。

至於在蔡英文回應習近平兩岸關係的談話表現方面，有61.6%民眾表示滿意，28.2%不滿意，10.2%未表態，其中泛綠支持者滿意度達83.1%，泛藍者滿意則有45.8%。

在蔡英文的支持度方面，有48.4%民眾支持，46.7%的民眾反對，4.9%未表態，另外，對她的表現滿意度，49.6%民眾表示滿意，45.3%的民眾不滿意，5.1%者未表態。泛藍者滿意僅28.9%，泛綠者滿意達76.5%。

這次民調於本月5日至6日進行訪問，成功訪問1074位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

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關鍵字：蔡英文,習近平,兩岸關係,總統,總統府

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