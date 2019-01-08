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消防節給送健康保障　壢新醫院提供國手級運動醫療照護

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▲今年消防節給送健康保障，壢新醫院提供國手級運動醫療照護。（圖／記者楊淑媛攝）

▲消防節給送健康保障，壢新醫院提供國手級運動醫療照護。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

119消防節前夕，桃園市政府消防局與壢新醫院簽訂「消防員職業安全運動防護醫療合作備忘錄」，由壢新醫院提供消防員門診、住院醫療之禮遇以及職業安全運動防護醫療諮詢。壢新醫院院內有多位醫師，曾任國家代表隊隊醫、職棒Lamigo桃猿隊醫以及璞園籃球醫療照顧群，將以專業醫療經驗，落實照顧每一位消防弟兄的健康。

桃園市政府消防局表示，很多人不知道，消防弟兄除了要隨時注意打火救災凶險帶來的傷害之外，因為緊急救災伴隨造成的職業運動傷害也不在少數，其中又以腰傷、下背疼痛為主要；而消防員一整套的裝備大約20公斤，破壞火場的機械圓盤切割器大約15公斤，擔架30公斤，還要加上救出民眾的體重。▲今年消防節給送健康保障，壢新醫院提供國手級運動醫療照護。（圖／記者楊淑媛攝）

▲消防節給送健康保障，壢新醫院提供國手級運動醫療照護。（圖／記者楊淑媛攝）

在緊急的狀況下，幾趟勤務下來，比較容易累積對身體的傷害，其中像是長時間打火手持瞄子或是破壞器械造成的腰痠背痛，又或因為救災場地複雜，造成的扭傷或是搬運病患時累積造成的腰傷背痛，都是常見情況。

對此，壢新醫院聯新運動醫學中心表示，消防員就像是極限運動員一樣，是體力、耐力、爆發力的考驗，未來將提供在照顧國家代表隊、職業運動選手上的經驗，提供消防弟兄更多的專業醫療諮詢，能夠健康地迎向各種救災挑戰。

壢新醫院指出，壢新醫院聯新運動醫學中心是全國第一個整合性的全方位運動醫學中心，長期照顧國家代表隊、職業和基層的運動選手，2018年更榮獲SNQ國家品質標章肯定。

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關鍵字：桃園消防局,壢新醫院,國手級運動醫療照護,消防節

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