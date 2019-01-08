女騎士闖紅燈撞車還逃逸　原因竟是「聽話照做」

▲婦人騎車載友聽朋友的話，闖紅燈撞上機車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

朋友說的不一定都對！謝姓婦人日前騎車載朋友時，2度「聽朋友的話」，先闖紅燈撞上一輛機車，自己摔倒又肇事逃逸，結果原本可能只要賠錢了事，卻因此吃上官司。警方對謝婦行為搖頭外並表示，車禍肇事不論有無造成人員傷亡，都應報警並留在現場處理。

第三警分局2018年12月5日下午獲報，東區南京與復興路口有車禍，員警到場後發現現場只有1輛機車倒地。18歲機車騎士黎姓男子說，他當時騎機車綠燈直行，突然有一台機車闖紅燈，直接撞上他的機車右側，對方人車倒地。他趕快報警，但對方2人卻牽起機車，就直接騎走，讓他十分傻眼。

▲▼婦人騎車載友聽朋友的話闖紅燈，撞上機車後倒地。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲遭撞機車有些許擦痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調閱監視器，發現謝女與其男性友人肇事後，將倒地的機車牽起就自行離去，無視被害人剛剛才被他撞到，鎖定肇事的46歲謝姓婦人通知到案說明。

謝婦才說「都是我朋友害的！」她解釋說，她當時載朋友快到事發路口時發現快變紅燈，朋友慫恿她闖過去，她聽話照做，卻因此撞上機車。朋友又跟她說，我們闖紅燈肇事，是我們不對，趕快走，她又照著朋友說的話騎車離去。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，肇事行為人本該負責，不應推責給別人。謝姓婦人闖紅燈肇事卻藉故離去，幸好對方沒受傷，也未造成更大傷害。但她事故後沒有依規定處置，依據《道路交通管理處罰條例》62條，處1千元至3千元罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，謝姓婦人仍不得離開現場，逃逸行為將依規定舉發。另後方乘客未依規定戴安全帽，也將對車主也就是謝婦開罰500元。