同名驚悚電影上映日　5名15歲少女慶生命喪「密室逃脫」

實習記者鄭佩玟／綜合報導

驚悚電影《密弒逃脫》內容為6名玩家，不小心闖入以生命為賭注的密室逃脫遊戲，該片2019年1月4日在北美上映，沒想到同日波蘭竟傳出一起密室逃脫火災，5名少女因錯過逃生機會，直接葬生火窟，還有一名男子全身嚴重燒傷，恐怖巧合讓人不寒而慄。

▼密室脫逃為一種實境解謎遊戲，玩家必須置身於幾乎完全封閉的空間，並利用身邊的物品或工具完成完成指定任務，最終達到逃離該區域的目的。（圖／取自Pixabay）

據CNN報導，波蘭北方城市科沙林（Koszalin）的警方在1月4日傍晚接獲火警通報，事發地點於市區一處「密室逃脫」遊戲現場。消防隊在撲滅火勢後，在其中一間密室內發現5具少女的遺體，不過由於火舌並未伸入該房間，因此大體均維持完整。

▼少女們因一氧化碳中毒不幸死亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）表示，這5位少女年僅15歲，參加密室逃脫遊戲是為了慶生，沒料到生日卻成了忌日，因現場逃脫不易慘喪命。現場另尋或一名25歲的男性，雖保住一命，但因全身燒燙傷嚴重，目前仍在加護病房觀察中，警方打算等他傷勢穩定後，進一步約談了解火災詳細經過及起因。

據了解，5名少女死因皆為一氧化碳中毒，消息仍待官方證實。密室逃脫遊戲近幾年在波蘭青少年間相當風行，火災過後布魯津斯基立刻下達指令，要求徹查全國同類型的密室逃脫場地，在防火建材與疏散路線上是否符合政府規定。

科沙林市長亞丁斯基（Piotr Jedlinski），也宣布1月6日全市將為這場慘劇默哀一日。與此同時，北美地區在火災當天剛好也有一部名為《密弒逃脫》（Escape Room）的電影上映，內容講述6名災難倖存者被邀請參加密室遊戲，遊戲最初玩家需要合作脫逃，最終卻轉向互相競爭殺戮。部分觀眾在觀影結束後，恰巧收到波蘭火災的新聞，兩者在主題與傷亡人數上意外雷同，讓人雞皮疙瘩不免豎起。