婚照修成「蛇精臉」！親友沒人認得新娘　新郎更嚇歪：這不是我老婆

▲前後差太多，新郎新娘都崩潰。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

浪漫唯美的婚紗照是許多新嫁娘的期待。一名女網友日前舉辦婚禮，請來婚禮攝影師拍攝過程，不過近日她收到婚照卻大大崩潰，原來她的模樣被修得相當誇張，不只從圓臉到錐子臉，四肢更被拉長到像蜘蛛，如此神乎奇蹟的進化過程，連新郎都大呼「照片上的新娘，我都認不出來是誰」。

據《看看新聞》報導，大陸重慶一對新人日前特別選在元旦舉辦婚禮，為的就是讓彼此的終生大事喜上加喜，還請來婚禮攝影師一路跟拍，希望每個美好的時刻都被記錄下來。

沒想到收到婚禮照後，王姓新娘立刻傻眼，原本圓嘟嘟的臉直接變成「蛇精網紅必備」的錐子臉，彷彿下一秒就可以化身開罐器，攝影師十分細心，連厚唇都被修薄，四肢被拉長到失去人類應有的比例。王小姐憤怒表示，對於這樣的結果非常難受，「除了新娘禮服沒變，沒有人認出那新娘是我」。

▲▼親友與丈夫看了婚照後，沒有人認得出新娘。（圖／翻攝自看看新聞）

「不是只有修完的照片，就連原圖的拍攝角度都很有問題，整組照片給人的感覺不是跟拍服務，搞的很像是偷拍。」王小姐說自己很無語，婚禮只有一次，如果是婚紗照拍壞了大可重拍，但婚禮拍成這樣真的太過分，只有一次的機會卻完全被搞砸。

王小姐怒噴，除了禮服之外，「連從小一起長大的妹妹都認不出來誰是誰！」且收到照片發現有問題後，她也多次向婚攝公司討公道，豈料對方的態度非常惡劣，私毫沒有要道歉和負責任的意思。

▼搞得很像偷拍照。（圖／翻攝自看看新聞）

婚禮公司的李經裡接受採訪時表示，「他們什麼標準請的攝影師，你不能以幾千塊的標準，要求攝影師要多專業吧」，指出公司內的攝影師價碼不同，素質當然也參差不齊；不過事後也坦承的確有疏失，「結婚照修圖失真，可能是攝影師壓力太大造成的。他們也想盡量完美展現新娘的狀態，沒想到修飾過度造成了尷尬局面。」

接下來婚禮公司會重新對照片進行修飾，和新人也正在對相關事宜協商處理中。