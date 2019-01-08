談中美貿易戰　謝金河：台灣可扮演「窈窕淑女」讓兩方去追

▲財信傳媒董事長謝金河出席工商協進會講座並演講。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

面對中美貿易摩擦持續，影響全球股市震盪，財信傳媒集團董事長謝金河今天表示，兩強的體制之爭中，台灣領導人應找好自己的位子，「要非常靈活」。他比喻，「台灣怎樣扮演一個窈窕淑女，讓兩方去追，是一個重要的戰略，因為在關鍵時刻，中美都可能對妳加碼」。

工商協進會今天舉辦第249次「公亮紀念講座」，邀請財信傳媒集團董事長謝金河以「從國際局勢談2019年投資策略」為題發表演講，理事長林伯豐亦出席致詞。

謝金河指出，在去年3月確定大陸國家主席習近平任期得以延續，加上中方推動中國製造2025、一帶一路等政策後，和國際正進入重要的5G戰略爭奪戰關鍵期，美國已經將大陸視為對手，將導致全球供應鏈重組新架構。

▲中美關係。（圖／CFP）

他表示，目前觀察國際股市幾乎無一倖免，尤以大陸股市最為慘痛，在台灣方面，鴻海、聯發科、大立光等蘋概股也受累，需盡快調整應對。

但謝金河也提到，中美貿易戰對台灣的影響並非全然是負面的，在兩方夾縫中，若台灣自身足夠靈活，亦可找到有力的定位。他提到，美國在5G等新技術競爭中，為打壓大陸，限制華為、中興通訊，甚至與安全監控產品有關的海康威視等，在此之下，已經有不少過去因競爭失利萎縮的台灣供應鏈開始復活。

謝金河進一步表示，在美加紐澳等限用華為5G設備下，如思科、愛利信等競爭對手股價開始大漲，台商如何選邊站至關重要。且除了5G，過去大陸藉由補貼取得競爭優勢的產業，未來在美方要求下，都可能受到限制，成為台商的機會，譬如太陽能、LCD產業等。

▲面對中美貿易戰持續，在陸台商可調整經營策略，博得逆轉契機。（圖／記者陳政錄攝）

因此謝金河比喻，在貿易戰中，「台灣怎樣扮演一個窈窕淑女，讓兩方去追，是一個重要的戰略，因為在關鍵時刻，中美都可能對你加碼」。

謝金河舉例，美國在台協會（AIT）去年首度在台灣置產，耗資11.6億在天母買下預售建案做為員工宿舍，亦可看出端倪。他更進一步表示，若中美爭端持續，由於香港正因粵港澳大灣區建設、港珠澳大橋通車，逐步融入大陸的經濟體制，美國是否因此多打一點台灣牌，值得關注。